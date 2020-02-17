Египет, Эфиопия и Судан достигли окончательного соглашения по спорной плотине

В пятницу министерство иностранных дел Египта объявило об окончательном соглашении относительно заполнения водохранилища эфиопской ГЭС «Хидасэ» (Возрождение).

В своем заявлении министерство сельского хозяйства Египта сообщило, что трехсторонние переговоры по заполнению водохранилища и эксплуатации ГЭС были завершены в Вашингтоне под эгидой министра финансов США Стивена Мнучина и в присутствии представителей Всемирного банка.

Соглашение включает в себя меры по заполнению водохранилища и меры, которые необходимо принять во время засухи, а также правила долгосрочной эксплуатации.

Кроме того, в соглашение включены процедуры, касающиеся действий в чрезвычайных ситуациях.

Между тем, США объявили, что вместе с МВФ примут участие в разработке окончательного проекта соглашения.

Согласно сообщению, соглашение будет доработано и подписано до конца месяца.