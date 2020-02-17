В Йемене рухнул саудовский военный самолет

Саудовская коалиция, сражающаяся против йеменских повстанцев-хуситов, подтвердила, что один из ее военных самолетов упал в разрушенной войной стране.

Самолет «Торнадо» Королевских военно-воздушных сил разбился в северной провинции Аль-Джавф во время операции по поддержке сил Хади, говорится в сообщении коалиции, опубликованном в субботу официальным информационным агентством КСА.

Заявление было сделано после того, как представитель хуситов заявил, что боевики группы сбили самолет "Торнадо", принадлежащий "вражеским силам" в той же провинции, согласно сообщению, переданному их телекомпанией "Аль-Масира" в пятницу.

Хуситский спикер Яхья Сарья также сказал, что самолет был сбит передовой ракетой земля-воздух.

По мнению экспертов, если хуситы действительно сбили самолет, это может стать очень значительным событием для войны в Йемене. Появление у хуситов ракет земля-воздух способно серьезно изменить баланс сил.

Отдельно в субботу телеканал «Аль-Масира» процитировал слова сотрудников органов здравоохранения о том, что по меньшей мере 30 мирных жителей были убиты во время воздушных налетов коалиции в том же регионе, в котором упал самолет.

Число погибших не может быть независимо проверено, но наблюдатели подтверждают, что саудовская авиация усилила свои удары в районе.

Юсеф аль-Хадири, представитель хуситского министерства здравоохранения, обвинил возглавляемую Саудовской Аравией коалицию в срыве спасательных операций на месте предполагаемых нападений в районе аль-Джавф.