Египет сообщил о первом случае заражения коронавирусом

Египет подтвердил свой первый случай обнаружения коронавируса, который появился в центральном Китае в конце прошлого года и с тех пор распространился во многих странах мира.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Халед Мугахед заявил в пятницу, что зараженным оказался «иностранец», у которого не было никаких серьезных симптомов.

Официальные лица Египта смогли обнаружить вирус с помощью правительственной программы осмотра всех приезжающих из стран, где распространился вирус.

В заявлении министерства говорится, что человек был госпитализирован и изолирован. В заявлении не указывается гражданство больного или место, откуда он приехал.

Это событие сделало Египет первой страной на африканском континенте, сообщившей о подтвержденном случае, и второй страной на Ближнем Востоке, после того, как в Объединенных Арабских Эмиратах в конце прошлого месяца поставили диагноз самым первым больным.

Напомним, что официально известный как COVID-19, вирус был впервые обнаружен в Ухане, столице провинции Хубэй в центральном Китае, в декабре прошлого года.