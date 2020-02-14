Дело Рамиля Шамсутдинова: прокурор рассказал об издевательствах в воинской части

На прошедшем в закрытом режиме заседании Читинского гарнизонного военного суда прокурор рассказал об издевательствах над солдатами в военной части в Забайкалье, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов застрелил восьмерых человек. Об этом сообщает сайт 72.ru со ссылкой на слова адвоката Равиля Тугушева.

По словам Тугушева, обвиняемый в избиениях и издевательствах рядовой Руслан Мухатов признал вину. Обвинитель рассказал в суде, что старослужащий Мухатов физически наказывал сослуживцев. Он избивал солдат, надев на руку боксерскую перчатку, а также "пробивал лося" - это когда человека заставляют скрестить руки перед лицом и по ним сильно бьют. Кроме того, солдат заставляли "ловить бабочек" - по команде быстро приседать и подпрыгивать, хлопая в ладоши. По информации издания, в сентябре 2019 года Мухатов ударил Шамсутдинова в плечо и голень, когда тот пошел курить.

Всего на данный момент потерпевшими по делу о дедовщине проходят шесть человек, Шамсудтинов среди них. Дело рассматривают в общем порядке. Следующее заседание пройдет 20 февраля.

Сам Шамсудтинов, обвиняемый в массовом убийстве, сейчас находится на психиатрической экспертизе в Москве.