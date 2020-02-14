В Ливии погиб первый российский солдат — «Русская служба Би-би-си»

«Русская служба Би-би-си» передает, что в поселке Акбулак Оренбургской области состоялись похороны военнослужащего Глеба Мостового, погибшего в Ливии.

О смерти 27-летнего уроженца Оренбургской области в Ливии еще 6 февраля сообщило местное издание «Оренград». По словам издания он был снайпером и находился в Ливии под чужим именем.

По информации «Би-би-си», это первый случай гибели российского военнослужащего в Ливии. Первый заместитель главы района сообщил, что «он не наемник, это однозначно, он кадровый офицер».

«Би-би-си» отмечает, что похоронам предшествовал траурный митинг, на который полиция отказалась пустить журналистов. После проверки документов их вынудили покинуть поселок.

Журналист Александр Жарков, с которым разговаривали корреспонденты Би-би-си, рассказал, что это за последние несколько лет это пятый случай гибели военнослужащего в Оренбургской области: "Сколько было тех, кто не официально ездит, не знаю".

По его словам, один из жителей Акбулака даже приходил к нему посоветоваться: не поехать ли поработать наемником, чтобы потом купить машину.

Напомним, что российские власти официально отрицают присутствие российских военных в Ливии. В январе президент Владимир Путин, комментируя сообщения о нахождении в этой стране наемников ЧВК «Вагнер», подчеркивал, что они «не представляют интересы российского государства» и не получают бюджетного финансирования.

При этом, как отмечает «Би-би-си», формально российское законодательство не препятствует отправке военных в Ливию, так как еще в 2015 году (перед началом операции в Сирии) Совет Федерации одобрил просьбу Путина об использовании вооруженных сил за пределами территории России.