Судан согласился заплатить компенсацию за теракт, которого не совершал

Переходное правительство Судана заявило, что оно подписало соглашение с семьями жертв теракта против американского военного судна USS Cole. Этот шаг суданское правительство предприняло ради исключения страны из вашингтонского «черного списка» террористов и их спонсоров.

Министерство юстиции Судана сообщило, что с семьями жертв теракта было подписано соглашение, но в нем не указана согласованная сумма компенсации.

«В рамках усилий переходного правительства по исключению Судана из списка террористов 7 февраля была подписана сделка с семьями жертв инцидента на корабле USS Cole», - сказали в министерстве.

«В соглашении четко указано, что правительство Судана не несло ответственности за этот или любой подобный террористический инцидент, и оно заключает эту сделку только для того, чтобы ... выполнить условие, выдвинутое американской администрацией для исключения Судана из списка террористов».

То есть, Судан формально не признает своей ответственности за теракт, но деньги жертвам он платить все равно должен.

Соединенные Штаты установили определенные критерии, которые Судан должен выполнить, чтобы исключить его из списка государственных спонсоров терроризма, в который также входят Северная Корея, Иран и Сирия. Компенсация жертвам нападения USS Cole была ключевым условием, навязанным администрацией США.

Напомним, что 12 октября 2000 года резиновая лодка, загруженная взрывчаткой, обогнула носовую часть ракетного эсминца, который только что вошел в йеменский порт Аден для дозаправки, и взорвалась, убив семнадцать американских моряков. Ответственной за теракт считается Аль-Каида.*

Американский суд постановил, что Судан, где обучались два террориста, был ответственен за нападение - требование, которое Хартум всегда отрицал.

В 2012 году вашингтонский судья приказал Судану выплатить более 300 миллионов долларов семьям жертв.

Но в марте прошлого года Верховный суд США на процедурных основаниях отменил решение суда низшей инстанции, предписывающего Судану возместить ущерб семьям погибших.

Министерство юстиции Судана не уточнило структуру или какие-либо другие детали соглашения, подписанного на прошлой неделе.

В 1993 году Вашингтон включил Судан в черный список террористов за его предполагаемую поддержку исламистских группировок. Напомним, что Усама бен Ладен жил в Судане с 1992 по 1996 год.

Новые власти Судана сделали основной задачей исключить страну из этого черного списка.

Официальные лица в Хартуме говорят, что экономическое возрождение страны было приостановлено в первую очередь из-за нахождения в черном списке, что отпугивает глобальных инвесторов.

В октябре 2017 года США сняли свое давнее торговое эмбарго, введенное в отношении Судана, но сохранили страну в черном списке терроризма.

Суданские бизнесмены и чиновники жалуются на то, что занесение в черный список сдерживает международные банковские операции и перевод средств, что серьезно сказывается на экономике страны.

Хронические экономические проблемы Судана, вызванные высокой инфляцией, а также нехваткой топлива и иностранной валюты, стали основным поводом для общенациональных акций протеста, которые привели к смещению военными президента Омара аль-Башира в апреле прошлого года.

Сделав еще один шаг по восстановлению международного авторитета Судана, правительство заявило ранее на этой неделе, что оно согласилось передать Аль-Башира Международному уголовному суду, который должен ответить за военные преступления в регионе Западного Дарфура.

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