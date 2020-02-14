США и талибы согласили на 7 дней сократить насилие

Соединенные Штаты и талибы* согласились на семь дней сократить насилие в Афганистане, что вселяет надежду на заключение мирного соглашения о прекращении 18-летней войны. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

«Мы всегда говорили, что лучшее, если не единственное, решение в Афганистане - это политическое соглашение. На этом фронте достигнут прогресс, и я надеюсь, что у нас будет больше информации об этом в ближайшее время», - сказал Эспер журналистам в четверг в Брюсселе, назвав свои встречи с коллегами по НАТО «продуктивными».

Эспер не сказал, когда начнется такое частичное перемирие, но президент Дональд Трамп в четверг заявил, что мирное соглашение уже "очень близко".

«Я думаю, что мы очень близки», сказал Трамп в подкасте на iHeart Radio, когда его спросили, была ли достигнута предварительная сделка. «Я думаю, что есть хороший шанс, что мы заключим сделку... Мы узнаем в течение следующих двух недель».

Комментарии Трампа являются последним свидетельством значительного прогресса в переговорах, которые США и талибы ведут с декабря в столице Катара Дохе.

Глава Пентагона сказал, что если процесс продолжится, то продолжится и оценка любого насилия.

«Мы считаем, что пока достаточно семи дней, но во всех отношениях наш подход к этому процессу будет основан на условиях, скажу еще раз, на условиях», - сказал он.

Источники сообщают, что частичное перемирие может привести к подписанию мирного соглашения между США и талибами, согласно которому США выведут тысячи военнослужащих из Афганистана, а взамен талибы предоставят различные гарантии безопасности и начнут переговоры с правительством Кабула.

На данный момент в Афганистане насчитывается около 13 000 американских военнослужащих, а также тысячи других сотрудников НАТО, спустя 18 лет после того, как возглавляемая США коалиция вторглась в страну после нападений на США 11 сентября 2001 года.

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