Асадитский парламент признал геноцид армян

Парламент режима Башара Асада в четверг признал события 1915-1917 года в Турции «геноцидом армян».

«Парламент ... осуждает и признает геноцид, совершенный против армян Османским государством в начале двадцатого века», - говорится в заявлении асадитского «Народного собрания».

Сообщается, что резолюцию о признании геноцида армян представила комиссия парламентской дружбы Сирия-Армения. Принятая резолюция будет отправлена на подпись Башару Асаду.

Сирийские режим на самом деле признавал геноцид армян и раньше. Башар Асад ещё в 2014 году описал массовую резню армян в Османской империи как геноцид. Позже постоянный представитель Сирии (то есть, режима Асада) при ООН также упомянул факт геноцида армян, в ходе которого было убито 1,5 миллиона человек. До этого единственным высокопоставленным чиновником Сирии, признавшим геноцид, был спикер парламента САР (в ходе его визита в Ереван в 2001 году).

Наблюдатели поспешили заметить, что таким образом «Сирия» стала второй арабской страной, признавшей геноцид армян, после Ливана. Но никто не упустил тот факт, что неожиданное признание геноцида армян со стороны парламента режима, виновного в геноциде сирийцев здесь и сейчас, произошло на фоне конфликта с Турцией.

Спорное решение было принято как раз через день после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные будут считать угрозой для своих наблюдательных постов в Идлибе любые цели, и обвинил режим Асада в совершении массовых убийств в отношении гражданских лиц в Сирии.

На самом деле, скажем по честному, новость о признании геноцида армян сирийским режимом — весьма хорошая и обнадеживающая. В том смысле обнадеживающая, что Турция, для которой этот вопрос является крайне чувствительным, может официально в ответ обвинить в геноциде сирийский режим, как это обычно делает Анкара, и в целом станет гораздо злее по отношению к режиму. Впрочем, тут тоже никаких иллюзий быть не должно — признания геноцида армян Россией и Венесуэлой не помешало их хорошим отношениям с Турцией, ведь турки забывают о таких решениях столь же быстро, сколь горячо они их осуждают в момент признания.

Ну а армянам, не националистическим пропагандистам, а настоящим жертвам тех событий (как их не называй), можно только посочувствовать. Признание геноцида армян конгрессом США, а теперь и парламентом Сирийской Арабской Республики, показало окончательно, что этот акт на самом деле является изощренным способом послать оппонента (Турцию) на три буквы. Ни больше и не меньше. К морали и исторической справедливости это не имеет абсолютно никакого отношения.