Север Ирака: ракетная атака на американскую базу

На военную базу США в иракской провинции Киркук была совершена ракетная атака. Сообщений о жертвах не поступало, как передает AFP со ссылкой на иракские и американские источники.

Три отдельных иракских источника безопасности сообщили AFP, что ракета «Катюша» поразила базу К1 около 8:45 вечера по местному времени, после чего американцы немедленно подняли авиацию над этой зоной.

Это была первая атака на базу К1 с 27 декабря, когда залп из примерно 30 ракет убил там американского подрядчика. Тогда Вашингтон обвинил в этом шиитское проиранское ополчение «Катаиб Хизбалла». В результате ответных ударов США погибли 25 боевиков «Хизбаллы»

Через несколько дней в результате другого удара погиб глава элитного иранского подразделения «Аль-Кудс», в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Кассем Сулеймани и соучредитель «Катаиб Хизболла» Абу Махди аль-Мухандис.

К слову нынешняя атака произошла как раз в конце 40-дневного траура по Сулеймани, так что наблюдатели полагают, что ракетный удар может быть связан с окончанием траура. Кроме того, существует вероятность, что атака может привести к большей напряженности в регионе.