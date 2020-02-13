Внук Нурсултана Назарбаева попросил политического убежища в Британии

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании. Об этом сам Айсултан Назарбаев написал на своей странице в Facebook. Как сообщает Радио Свобода на такой шаг он пошел из-за давления семьи.

По словам внука Назарбаева, у него есть сведения о коррупции между правительствами России и Казахстана. Айсултан Назарбаев также пишет о продажах казахстанского газа российскому концерну "Газпром" по заниженной цене через посредническую компанию. Эта компания якобы имеет прибыль около полутора миллионов долларов в год. Эти деньги выводятся в Сингапур, пишет Назарбаев-младший. Он отмечает, что затем эти деньги делятся среди ближайшего окружения президента России – так называемыми "кошельками" Владимира Путина – и руководством "Газпрома".

Айсултан Назарбаев пишет, что обо всех деталях можно будет прочитать в его интервью с британским изданием Times.

Напомним, что осенью 2019 года суд в Лондоне приговорил Айсултана Назарбаева к условному сроку за нападение на полицейских. Следователи выяснили, что он находился под воздействием наркотиков. Приговор предусматривает испытательный срок в полтора года, лечение от наркозависимости и штраф.

Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери бывшего президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Великобритании и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана.