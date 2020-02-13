Британию, США и Турцию просят расследовать возможные военные преступления ОАЭ в Йемене

Британию, США и Турцию в среду официально попросили арестовать высокопоставленных чиновников из Объединенных Арабских Эмиратов по подозрению в совершении военных преступлений и пыток в Йемене, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Британская юридическая фирма Stoke White подала жалобы в столичную полицию Великобритании, министерство юстиции США и министерство юстиции Турции от имени журналиста Абдуллаза Сулеймана Абдуллаха Даубала и Салаха Муслима Салема, чей брат был убит в Йемене.

В жалобе, поданной в среду, говорится, что ОАЭ и ее наемники несут ответственность за пытки и военные преступления против мирного населения в Йемене в 2015 и 2019 годах.

Представители ОАЭ пока никак не прокомментировали данную новость.

«Требуется, чтобы полиция Великобритании, США и Турции начала расследование этих предполагаемых преступлений как можно скорее», - сообщает один из источников.

Среди подозреваемых - политические и военные лидеры эмиратов, которые проживают в ОАЭ и США, но регулярно посещают Великобританию.

Напомним, что ОАЭ являются ведущим партнером возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая вмешалась в конфликт в Йемене в марте 2015 года с целью восстановления свергнутого правительства президента Абду-Рабба Мансура Хади, после того, как оно было свергнуто хуситами в конце 2014 года. В июле ОАЭ заявили о выводе своих войск из Йемена, но до сих пор остаются частью коалиции.