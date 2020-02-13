Марокканцы угрожают закрыть у себя популярную турецкую сеть супермаркетов

Марокко попросило турецкую сеть дешевых супермаркетов BİM увеличить долю местных товаров, которые она продает в стране, по крайней мере, вдвое. В противном случае, заявил в понедельник министр торговли, BİM прекратит свою работу в Марокко.

Североафриканское королевство сегодня пересматривает соглашение о свободной торговле, заключенное с Турцией в 2004 году. Теперь оно считает это соглашение ответственным за часть торгового дефицита в 2 миллиарда долларов.

Турецкая сеть «инвестирует в Марокко при поддержке Турции, и где бы они ни открывались, 60 марокканских магазинов закрываются», - заявил министр торговли Мулай Хафид Элалами членам парламента.

Однако финансовый директор компании BİM Халук Дортлуоглу заявил в среду, что большая часть продаваемых в марокканских магазинах BİM товаров, происходит из местных источников.

«Мы поставляем только около 15% нашей продукции, продаваемой в Марокко, из Турции. Остальные 85% покупаются у местных производителей», - сказал Дортлуоглу агентству Reuters в среду.

В Марокко в BIM работают около 3000 человек, почти все из них марокканцы, сказал Дортлуоглу. Почти 500 магазинов в стране составляют около 5% от общего дохода компании. В прошлом году компания открыла в стране 55 новых магазинов.

«Со временем мы увеличили закупки у местных производителей в Марокко и будем продолжать это делать», - сказал Дортлуоглу.

Согласно последним финансовым отчетам компании, в первые девять месяцев 2019 года она получила доход в размере 29,7 млрд. турецких лир.

Открыв свои двери в 1995 году с 21 магазином, к концу 2019 года ритейлер имел уже 7438 магазинов по всей Турции, открыв в течение года пять новых региональных офисов и 766 новых магазинов. В Турции BİM занимает нишу «народного супермаркета», рассчитанного на широкие слои населения — как правило продукты там дешевые, и никогда не продается алкоголь или свинина.

По состоянию на конец года у ритейлера также есть 320 магазинов в Египте, что является его второй по размерам зарубежной ветвью.

По словам Элалами, Турция сейчас рассмотрит список марокканских жалоб, связанных с торговым соглашением. Обе страны в прошлом месяце объявили крайний срок 30 января для достижения соглашения о внесении изменений в соглашение, но с тех пор этот срок был продлен.

За последние пару лет объем торговли между двумя странами постоянно растет. По данным Турецкого статистического института (TurkStat), в 2017 году он составил почти 2,58 миллиарда долларов, а в 2018 году - около 2,71 миллиарда, до 3 миллиардов в 2019 году.

Экспорт Турции в Марокко в прошлом году составил около 2,31 миллиарда долларов, а импорт - 690 миллионов долларов.

Элалами сказал, что теперь он ожидает, что проблема будет решена в течение нескольких недель. Если соглашение не будет достигнуто, сделка будет отменена, сказал он, добавив, что сделка обошлась Марокко в 44 000 рабочих мест в текстильной промышленности в 2017 году.

Министр также сказал, что турецкие инвестиции в Марокко не превышают 1% от общего объема прямых иностранных инвестиций, что, по его словам, слишком мало. «У других стран также есть дефицит, который компенсируется инвестициями», - сказал Элалами.

Общий дефицит торгового баланса Марокко увеличился на 1,5% до 209 млрд. дирхамов (21,6 млрд. долларов США) в 2019 году по сравнению с годом ранее, свидетельствуют данные валютного регулятора.

В то же время BİM снова вошел в число 250 крупнейших мировых ритейлеров и в число 50 самых быстрорастущих ритейлеров, согласно ежегодному списку Deloitte, опубликованному в выпуске Global Powers of Retailing 2020 в понедельник.

BİM занял 157-е место с доходом в 6,66 млрд долларов. Совокупный годовой темп роста розничной выручки сети супермаркетов вырос на 22% в период с 2013 по 2018 год.