"Творение Франкенштейна" - саудовский принц о "мирном плане" Дональда Трампа

Саудовский принц выступил с осуждением скандального ближневосточного «мирного плана», предложенного президентом США Дональдом Трампом, назвав его «чудовищной концепцией» палестинского государства, несмотря на растущую нормализацию отношений КСА с Израилем.

«Что я видел до сих пор в этой сделке, так это то, что она пытается сделать из Палестины нечто, что я могу назвать творением Франкенштейна», - сказал Турки аль-Файсал, который раньше был главой разведывательной службы страны, в интервью CNBC в Абу-Даби.

Это «в целом просто чудовищная концепция палестинского государства. Оно лишено своей законной столицы, Иерусалима, словно лишено своего сердца, а его границы не определены, и это забирает его душу».

«Таким образом, это не зайдет очень далеко - не только в нашей части мира - но весь мир отвергает это», - сказал Аль-Файсал.

Представитель администрации США отрицает, что Аль-Файсал высказал такое мнение, и сказал изданию, что он «больше не актуален, и его комментарии не выражают мнение саудовского правительства».

Спикер парламента Кувейта Марзук аль-Ганим также отверг этот план и выбросил физическую копию так называемой «сделки века», заявив, что ей «суждено умереть», поскольку «Палестина и Иерусалим рано или поздно вернутся».

Напомним, что официальная позиция самой Саудовской Аравии была скорее двойственной и неоднозначной.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что оно "высоко ценит" усилия Трампа, и призвало начать прямые переговоры между Израилем и палестинцами.

По его словам, любые разногласия с планом должны быть разрешены путем переговоров под эгидой Соединенных Штатов.

Между тем саудовский король Салман подчеркнул «твердую позицию королевства по палестинскому вопросу и правам палестинского народа».