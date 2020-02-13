Египтян уже официально 100 миллионов

Население Египта на этой неделе достигло отметки в 100 миллионов человек - цифровой счетчик населения, установленный у здания государственного статистического управления страны, показал в понедельник в 10 часов утра 99 991 439 человек.

Всего же египтяне добавляют ежегодно к своему числу 2,5 миллиона человек. Однако, для египетских государства и общества это не самая радостная новость.

В то время пока другие страны ломают головы над попытками увеличить рождаемость, Египет испытывает значительный ущерб от своей высокой рождаемости - 97 процентов египтян живут менее чем на 8 процентах земли, а шесть из каждых девяти моложе 29 лет.

Такой рост добавляет почти 1 миллион человек к рабочей силе каждый год, что требует роста ВВП примерно на 8 процентов для создания рабочих мест для всех.

По нынешним темпам население Египта увеличится почти на 70 миллионов в 2050 году.

«Если вы думаете, что идея состоит в том, чтобы просто прокормить своих детей, то вы неправильно понимаете отношения между вами и ними», - недавно сказал президент Египта Абдуль-Фаттах ас-Сиси. «Это большая проблема, стоящая перед будущим Египта».

Различные правительства Египта пытались сдерживать рост населения с различной степенью эффективности.

В последние годы вновь возникла серьезная проблема, которая совпала с проведением длительных и далеко идущих экономических реформ, которые наиболее сильно ударили по среднему классу и бедным слоям населения.

При Сиси Египет предпринял амбициозную и дорогостоящую кампанию по строительству новых городов и модернизации инфраструктуры.

Четырнадцать городов находятся в стадии строительства, в том числе новая столица в пустыне к востоку от Каира, куда министерства, парламент и президентство перейдут к следующему году.

Новая столица, которую еще предстоит назвать, призвана ослабить давление на Каир, население которого составляет около 20 миллионов человек.

13 других городов, которые раскиданы по преимущественно пустынной стране, призваны ослабить хроническую нехватку доступного жилья и поглотить рост населения.

Государство уже давно утверждает, что такие усилия, а также планы создания рабочих мест, улучшения экономики, образования, здравоохранения и производства продуктов питания подрываются быстрым ростом населения.

Д-р Амр Хассан, глава Национального совета по народонаселению, сказал, что самой сложной задачей, с которой столкнулась его организация, является «склад ума» египтян, многие из которых приравнивают большие семьи к более высоким доходам.

«Изменение этих концепций займет время, - сказал д-р Хасан. «Это война более жесткая, чем война с террором. Я называю это войной сознания».

Но кампания совета по ограничению двух детей в каждой семье начинает давать результаты, сказал он.

«Показатели улучшились за последние три года, и мы все еще прилагаем все усилия», - сказал д-р Хасан.

«Но мы должны удвоить наши усилия. Если мы сделаем это, то сможем сократить на 50 или даже 75 процентов прогнозируемый прирост населения в период до 2050 года».

Впрочем, не все египтяне склонны считать, что рост населения автоматически должен быть проблемой. Известный социолог Аммар Хассан считает, что рост населения является препятствием для развития лишь из-за плохого состояния здравоохранения и образовательных услуг, которые на протяжении десятилетий продолжают падать по нисходящей спирали.

«Все зависит от того, как обращаться с населением», - говорит Хассан. «Есть страны с крошечным населением и огромными ресурсами, которые все еще страдают из-за плохого управления».

«Ярким примером является Ливия под властью Муаммара Каддафи, коррумпированного и несостоявшегося режима, который растратил богатство».

«В отличие от этого, существует Китай, который рассматривается в качестве образца для подражания, позволяющий использовать свое огромное население.

«Те, кто постоянно говорит о росте населения как о бремени, склонны забывать, что именно люди являются основным ресурсом для развития».