В Сирии произошло вооруженное столкновение между американцами и асадитами

Американские войска в северо-восточной Сирии в среду нанесли удар по сторонникам режима Асада. Это случилось после того, как один из американских патрулей подвергся нападению недалеко от северо-восточного города Камышлы.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что американские силы убили одного сторонника режима в редком столкновении в контролируемой режимом деревне Хирбет-Амо к востоку от Камышлы. По словам СОПЧ американские военные самолеты нанесли один удар до того, как конфронтация закончилась выводом американского конвоя из района.

Однако представитель коалиции Майлс Кэггинс отрицал, что какой-либо воздушный налет имел место.

«Силы коалиции, патрулировавшие возле Камышлы, в Сирии, столкнулись с контрольно-пропускным пунктом, который был занят силами сирийского режима», - сказал Кэггинс.

«Патруль попал под огонь из стрелкового оружия со стороны неизвестных лиц. В целях самообороны войска коалиции открыли ответный огонь».

Кэггинс сказал, что патруль благополучно вернулся на базу после того, как ситуация «обострилась».

«После того, как войска коалиции предприняли серию предупреждений и попыток деэскалации, патруль попал под огонь из стрелкового оружия со стороны неизвестных лиц. В целях самообороны солдаты коалиции открыли ответный огонь. Ситуация завершилась деэскалацией и расследуется» - добавляет заявление.