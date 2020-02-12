Рефат Чубаров выступил против продажи украинской воды в Крым

Председатель Меджлиса крымских татар* Рефат Чубаров заявил о недопустимости обсуждений возможности разрешить ситуацию на Донбассе за счет Крыма. В частности, как сообщают Крым.Реалии, он резко раскритиковал слова председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии в эфире украинского телеканала «Прямой» о том, что он пошел бы на возобновление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод войск на Донбассе.

«Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией! Если кто-то в государстве допускает, что можно сдать целостный народ крымских татар, сдать украинцев, а их там аж 500 тысяч. Нельзя допустить того, чтобы государство продало нас за воду, за какие-либо комбинации по Донбассу», – сказал Чубаров в эфире телеканала UA:Крим.

Арахамия, говоря о возобновлении подачи воды в аннексированный Крым, отметил, что это не позиция его, как председателя франкции «Слуга народа», а личная.​

Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым в комментарии корреспонденту проекта Радіо Свобода «Схемы».

Позже Аристов добавил, что это было его личное мнение, и оно больше не обсуждается. Кроме того, постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич уверяет, что возобновление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу исключено до деоккупации полуострова.

Напомним, что Крым сейчас переживает серьезный водный кризис. 5 февраля глава подконтрольного Москве Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды в Симферополе осталось максимум на 90-100 дней.

Позже российский глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сказал, что воды достаточно. Но при этом призвал крымчан бережно относиться «к такому ценному для полуострова ресурсу».

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