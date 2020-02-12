Власти Судана согласны передать Гаагскому трибуналу обвиняемых в геноциде в Дарфуре

Власти Судана и повстанческие группировки из Дарфура согласились с тем, что лица, разыскиваемые Международным уголовным судом (МУС) за преступления в регионе, должны предстать перед судом, согласно заявлению официальных лиц страны.

Объявление было сделано во вторник в Джубе, столице соседнего Южного Судана, где обе стороны ведут мирные переговоры.

«Мы сможем добиться справедливости только в том случае, если залечим раны ... и мы не сможем избежать столкновения с ними ... без появления тех, на кого Международный уголовный суд выдал ордер на арест», - заявил Мухаммад Хасан аль-Тайши, член суверенного совета Судана.

Напомним, что МУС объявил в розыск бывшего президента Омара аль-Башира, который был свергнут после массовых акций протеста в прошлом году, но его имя не было упомянуто в заявлении. Правительственные чиновники также сообщили информагентствам, что аль-Башир и другие подозреваемые будут переданы в МУС за предполагаемые военные преступления в Дарфуре.

Пока не ясно, когда именно будет принято решение о передаче этих людей в МУС, а сам международный трибунал на момент написания статьи не дал комментариев.

Аль-Башир был приговорен в декабре судом в Хартуме к двум годам лишения свободы в исправительном центре за коррупцию, по первому из нескольких дел, возбужденных против него. Его также должны судить за убийства протестующих и его роль в перевороте 1989 года, который привел его к власти.

Правительство и повстанцы в конце января согласились учредить специальный суд для преследования лиц, обвиняемых в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Дарфуре. Аль-Тайши сказал, что ожидает, что совместный комитет, которому поручено подготовить проект трибунала, вскоре завершит свою работу.

Переходное правительство Судана обязалось установить мир в пострадавших от конфликта регионах, включая Дарфур, и возобновило переговоры с повстанческими группировками.

«С тех пор, как начались переговоры между переходной администрацией и повстанческими группировками, передача бывшего президента стала ключевым требованием для достижения всеобъемлющего соглашения», - сообщает Хиба Морган из Al-Jazeera.

«Хотя переходное правительство ранее заявляло, что передача его должна была быть оставлена ​​избранному правительству, похоже, что они должны были пойти на уступки, иначе переговоры зашли бы в тупик».

Преступления в Дарфуре

Дарфурский конфликт начался в 2003 году после того, как мятежники-неарабы восстали против Хартума.

Правительственные силы и преимущественно арабские ополченцы, мобилизованные для подавления восстания, были обвинены в массовых злодеяниях.

По оценкам, 300 000 человек были убиты и 2,7 миллиона изгнаны из своих домов.

Западный Дарфур был в основном спокойным с 2010 года, хотя в течение последних трех лет происходили стычки.

По данным международной миссии по поддержанию мира, в январе в результате насилия в районе Западного Дарфура погибли по меньшей мере 65 человек, более 50 получили ранения, а также тысячи человек стали беженцами.

После объявления во вторник информационное агентство Reuters сообщило, что один из адвокатов аль-Башира заявил, что 76-летний экс-президент отказывается иметь дело с международным трибуналом, который он назвал «политическим судом».

Башир сказал, что обвинения, сделанные МУС, первым в мире постоянным судом по расследованию военных преступлений, являются частью западного заговора.

Расположенный в Гааге МУС начал свое расследование в отношении Дарфура в июне 2005 года.

Он выдал ордера на арест Башира в 2009 и 2010 годах в связи с его предполагаемой ролью в военных преступлениях, включая геноцид в провинции Дарфур, который он отрицает.

Наряду с аль-Баширом МУС предъявил обвинение двум другим высокопоставленным чиновникам: Абдельрахиму Мохамеду Хуссейну, который был министром внутренних дел и обороны в течение большей части конфликта, и Ахмеду Харуну, старшему начальнику службы безопасности в то время, которого аль-Башир назвал в прошлом месяце настоящим лидером правящей партии Национальный конгресс.