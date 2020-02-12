Джакарта не станет возвращать домой индонезийских боевиков ИГИЛ и их семьи

Индонезия заявила, что по соображениям безопасности не будет возвращать домой почти 700 своих граждан, которые присоединились к группировке ИГИЛ* на Ближнем Востоке. Однако Джакарта может рассмотреть возможность репатриации маленьких детей.

Министр по делам безопасности Махфуд сказал, что около 689 индонезийцев, включая женщин и детей, которые сейчас находятся в Сирии, не получат разрешение вернуться домой.

«Мы решили, что правительство должно предоставить гарантии безопасности 267 миллионам индонезийских граждан», - сказал министр во вторник после встречи с президентом Джоко «Джокови» Видодо, недалеко от Джакарты.

«Если эти иностранные боевики вернутся домой, они могут стать новым опасным вирусом», - добавил он, приведя очень актуальную аналогию для сегодняшней Азии.

Тем не менее, правительство рассмотрит вопрос о репатриации детей в возрасте 10 лет и младше «на индивидуальной основе», добавил он, не уточняя детали.

Индонезия подверглась ряду нападений со стороны групп, лояльных к ИГИЛ, и проблема репатриации членом группировки резко разделила страну с самым большим мусульманским населением в мире. На этой неделе Джокови сказал, что он не поддерживает возвращение боевиков и их семей.

Эксперты говорят, что если бы они были репатриированы, их нужно было бы реабилитировать и тщательно контролировать.

«Если правительство плохо управляет ими, есть вероятность, что они будут использоваться в качестве доверенных лиц влиятельными группами, которые могут угрожать Индонезии и другим странам», - сказал эксперт по терроризму Тауфик Андри.

В 2018 году семья террористов-смертников из группы, связанной с ИГИЛ, взорвалась в нескольких церквях во втором по величине городе страны Сурабая, убив более десятка человек.

В прошлом году два человека, которые также заявляли о связях ИГИЛ, безуспешно пытались убить главного министра безопасности Индонезии, в то время как в ноябре террорист-смертник взорвал себя в оживленном полицейском участке, убив себя и ранив по меньшей мере дюжину человек.

* - запрещены в РФ