Кабул: смертник взорвался у здания военной академии

В результате нападения смертника, взорвавшего себя около здания военной академии, в Кабуле рано утром во вторник было убито по меньшей мере шесть человек, что стало первым крупным нападением в афганской столице за последние месяцы.

Из шести убитых двое были гражданскими лицами, а четверо военнослужащими. Также ранения получили еще 12 человек, в том числе пять мирных жителей. Об этом сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими.

«Это был большой взрыв, который сотряс наш дом. Потом мы также услышали выстрелы. Скорая помощь быстро примчалась в этот район», - сказал AFP житель Кабула по имени Самиулла.

Источник в афганской службе безопасности, говоривший на условиях анонимности, сообщил AFP, что террорист шел пешком, а затем подошел к машине около контрольно-пропускного пункта, когда та въезжала во двор академии. К слову эта академия уже неоднократно подвергалась атакам, в том числе в мае прошлого года на нее напали боевики ИГИЛ*, в результате чего также шесть человек погибли.

Академия названа в честь Мохаммеда Фахима, покойного вице-президента Афганистана и военного командира Северного альянса, сражавшегося с талибами*. Она была открыта в 2013 году и по старой традиции ее программу обучения и воспитание академической офицерской школы курируют британские военные специалисты, из-за чего ее даже прозвали «Сандхерстом в песках» ( Sandhurst in the Sand ) — ссылка на знаменитую британскую военную школу, воспитавшую не одно поколение ближневосточных мусульманских лидеров.

Это также место, где погиб генерал-майор армии США Гарольд Дж. Грин - самый высокопоставленный офицер армии США, погибший в войнах в Афганистане и Ираке. Грин, тогдашний заместитель командующего силами НАТО в стране, был застрелен афганским солдатом в ходе так называемого «инсайдерского нападения», в августе 2014 года. За это нападение позднее взяли на себя ответственность талибы.

В этом раз пока что ни одна группа на данный момент не взяла на себя ответственность за взрыв. Однако наблюдатели считают маловероятным, что за терактом стоят талибы, которые в данное время ведут переговоры с американцами и воздерживаются от вызывающих нападений на крупные городские центры.

Последнее крупное нападение на столицу произошло в ноябре 2019 года, когда микроавтобус, начиненный взрывчаткой, убил по меньшей мере 12 человек, следовавших в автоколонне иностранной охранной компании во время утреннего часа пик в Кабуле.

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