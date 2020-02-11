Лидер соправящей партии Турции: мы должны свергнуть Асада в Дамаске

Девлет Бахчели, лидер турецкой Партии Националистического Действия, образующей правящую коалицию с Партией Справедливости и Развития, возглавляемой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сделал в парламенте Турции заявление в связи с ситуацией в Сирии.

"У России плохие намерения. Мы искренне желаем, чтобы руководство нашей страны пересмотрело свои отношения с Москвой. Россия воплощает свои планы в регионе шаг за шагом создавая в Сирии продолжительный кризис и хаос. Гибель наших солдат лежит на совести как режима, так и России, которая подталкивает Дамаск на эти действия.

Решение сирийского кризиса дипломатическим и политическим путём - является обманом и отвлечением внимания. До тех пор, пока Асад не будет свержен со своего трона, ни в Сирии, ни в Турции не будет спокойствия. Турецкий народ, при необходимости, и не имея иного выбора, должен начать планировать взятие Дамаска", - заявил Бахчели.

На этом фоне сегодня появились сообщения о том, что турецкие военные части, оказывая поддержку сирийским повстанцам под Саракебом, вступили в бой с силами режима Асада.