Германская полиция выплатит компенсацию чеченским беженцам

Земельный суд Бранденбурга (Германия) признал незаконными действия полиции Котбуса в отношении беженцев из Чечни, сообщают Кавказ. Реалии по ссылкой на правозащитную ассоциацию Vayfond.

Суд признал незаконным задержание около 30 чеченцев и ограничение их права на передвижение по городу. Один из задержанных отметил, что в конце января 2020 г. их адвокат сообщил, что они могут получить компенсацию.

"Нам позвонил представитель немецкой общественной организации, которая нашла для нас адвоката, и сказал что нужно предоставить банковские реквизиты для перечисления компенсации. Это суммы от 700 до 900 евро", – сказал чеченский беженец.

Напомним, в июне 2019-го в немецком Котбусе произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в драку. Прибывшая полиция задерживала исключительно чеченцев, что вызвало возмущение представителей чеченской диаспоры Германии.