Израиль уничтожил ирригационную систему палестинской деревни

Израильские оккупационные силы разрушили палестинскую ирригационную сеть в деревне Бардала в оккупированной долине реки Иордан, сообщает Quds Net.

По словам заместителя главы сельсовета Зияда Савафта, оккупационные силы разрушили водные сети, которые питают сельские земли деревни.

Савафта сказал, что деревня страдает от острой нехватки воды в течение семи лет, отметив, что ей нужно 240 кубических литров в час, тогда как Израиль пропускает только 100.

Это, по его словам, отрицательно сказывается на фермах и доходах местных семей, которые зависят от сельского хозяйства.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль «применит свои законы в долине реки Иордан и во всех поселениях» на оккупированном Западном берегу.