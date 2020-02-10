Афганистан: местный "союзник" расстрелял двух американских солдат

Два американских солдата были убиты и еще шесть ранены, когда человек в форме афганской национальной армии открыл по ним огонь из пулемета в восточном Афганистане.

Инцидент, имевший место в провинции Нангархар, произошел после того, как объединенные силы США и Афганистана завершили «взаимодействие с ключевыми лидерами» на базе в районе Шерзад, заявил представитель американских войск в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

«Текущие сообщения указывают на то, что человек в афганской форме открыл огонь по объединенным силам США и Афганистана из пулемета», - сказал Леггетт, добавив, что причина или мотив нападения не известны.

В своем твитте 7-я группа спецназа армии США (ВДВ) заявила, что «несколько» ее солдат были убиты или ранены во время боевых действий в Афганистане.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за инцидент.

Губернатор провинции Шах Махмуд Мейахил заявил в аудиосообщении журналистам, что три афганских спецназовца также были ранены.

По его словам пока даже неясно, был ли инцидент преднамеренным актом или несчастным случаем.

Инсайдерские атаки — то есть, убийство американских солдат местными «союзниками» - были обычной чертой конфликта в Афганистане, хотя в последние годы их частота уменьшилась.

Напомним, что в Афганистане до сих пор размещены около 13 000 американских солдат.