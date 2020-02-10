В Казахстане произошли кровавые беспорядки на почве межнациональной розни

Очередная вспышка межэтнического насилия всколыхнула в прошедшие дни Казахстан — к вящей радости исламофобов, которым снова дали повод поиздеваться над понятиями исламских братства и единства.

Как сообщает «Фергана», конфликт в Кордайском районе Жамбылской области вспыхнул во второй половине дня 7 февраля. Его точная причина неизвестна. По неофициальным данным, поводом стал бытовой конфликт между жителями нескольких сел. Вечером в село Масанчи, как рассказал председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров (большинство населения в этом селе составляют дунгане), стали прибывать группы людей, которые принялись избивать местных жителей, поджигать дома и громить машины.

Власти изначально утверждали, что ситуация находится под контролем, но неофициальные источники сообщали, что беспорядки продолжаются. В социальных сетях распространялись сообщения о межнациональном конфликте (в официальных сообщениях эта версия не упоминалась). Конфликт распространился еще на несколько сел. Лишь к утру 8 февраля, по словам Даурова, прибыли военные из Алма-Аты, которые действительно взяли ситуацию под контроль.

В ходе беспорядков повреждены более 30 жилых домов и магазинов, разгромлены десятки машин. По подозрению в причасности к этим событиям задержаны десятки людей (более 80 человек). Однако 8 февраля, после того как несколько сотен жителей Кордайского района перекрыли дорогу, потребовав освобождения земляков, задержанных отпустили. Глава администрации региона заявил, что их причастности к беспорядкам не подтвердилась.

8 февраля, несмотря на стабилизацию обстановки в районе, там был официально введен режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на это тысячи дунганских местных жителей бросились бежать в соседний Кыргызстан.

По официальным данным, погибли восемь человек, десятки – включая сотрудников полиции – были ранены (некоторые – из огнестрельного оружия).