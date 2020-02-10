"У нас есть альтернативный план для Сирии" - министр обороны Турции

Министр обороны Турции предупредил, что Анкара изменит свой план действий на северо-западе Сирии, если соглашения о деэскалации в Идлибе продолжат нарушаться.

«Если соглашение продолжало нарушаться, у нас есть план B и план C», - заявил министр обороны Хулуси Акар в интервью, опубликованном Hurriyet в воскресенье.

«Мы в каждом случае говорим «не вынуждайте нас, иначе наши План B и План C готовы»».

Он не рассказал подробностей, но сослался на военные кампании Анкары в Сирии с 2016 года.

«Наши наблюдательные посты останутся там на месте в рамках соглашения», - сказал Акар. «Несмотря на это, если есть какое-либо препятствие, мы четко заявили, что будем делать то, что необходимо».

Напомним, что в рамках соглашения 2018 года с Россией Турция создала 12 наблюдательных постов в Идлибе. Турецкие источники сообщили, что на прошлой неделе три из них были окружены силами режима.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал Дамаску срок до конца месяца, чтобы отойти от аванпостов, предупредив, что если они этого не сделают, Анкара отбросит их назад. Он также призвал Москву убедить режим прекратить продолжающееся наступление.

Потенциал для противостояния увеличивается

Начиная с декабря поддерживаемая Россией армия режима начала мощное наступление на Идлиб, отбирая город за городом у своих противников.

По данным ООН, в результате насилия погибло более 300 мирных жителей и около 586 000 человек бежало к турецкой границе, что грозит новым гуманитарным кризисом.

Турция, которая уже принимает 3,6 миллиона сирийских беженцев, заявляет, что не может принять больше. В последние дни она развернула большие колонны автомобилей с коммандос, танками и гаубицами, чтобы укрепить свои военные посты в Идлибе.

В субботу асадитские СМИ сообщили, что силы режима захватили город Саракиб, расположенный на пересечении стратегической автомагистрали M5. Автомагистраль связывает Алеппо, некогда экономический центр Сирии, с Дамаском и продолжается на юг до границы с Иорданией.

После захвата Саракиба лишь чуть более половины провинции Идлиб остается в руках повстанцев, вместе с осколками в соседних провинциях Алеппо и Латакия.

Войска режима также захватили стратегические деревни в южной и северо-западной частях Алеппо, включая районы на вершине холма. Предполгается, что это может дать армии Асада преимущество в контроле, наблюдении и обстреле позиций повстанцев в Идлибе.

По словам наблюдателей, последние успехи армии режима увеличивает потенциал военной конфронтации между турецкой армией и войсками режима.

Между тем высокопоставленный турецкий чиновник предупредил в воскресенье, что «все варианты на столе».

«В последние недели в регион Идлиб в Сирии была направлена ​​серьезная поддержка в виде солдат и военной техники», - заявил агентству Reuters чиновник, выступавший на условиях анонимности.

По его словам, в субботу в Идлиб вошли 300 автомобилей, в результате чего их общее количество достигло 1000 в этом месяце.

Он отказался сказать точно, сколько новых солдат было развернуто, но назвал это «значительным количеством».

«Наблюдательные пункты полностью укреплены», - сказал чиновник. «Фронт Идлиба был усилен».

Идлиб долгое время был местом сборки для мирных жителей и повстанцев, которые были либо перемещены, либо бежали от наступления режима в других районах Сирии.

Для Анкары критически важно сохранить Идлиб вне контроля режима, потому что без него все территории под контролем Турции в Сирии просто не смогут вместить миллионы беженцев.