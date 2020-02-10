Судан открыл свое небо для израильских самолетов

Судан дал Израилю разрешение использовать его воздушное пространство. Это случилось всего через два дня после того, как военный лидер страны провел неожиданные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан, который возглавляет правящий суверенный совет Судана, встретился неделю назад с Нетаньяху для необъявленных переговоров в Уганде. Многие наблюдатели восприняли эту встречу как сигнал к ​​прекращению давнего бойкота Израиля со стороны Судана.

Вскоре после их встречи Нетаньяху объявил, что оба лидера согласились сотрудничать в направлении нормализации отношений.

В минувшую среду официальный представитель суданского военного ведомства Амер Мохамед аль-Хасан заявил «Аль-Джазире», что существует «принципиальное» соглашение об использовании воздушного пространства Судана при перелетах коммерческих самолетов из Южной Америки в Израиль.

Он сказал, что технические аспекты вопроса еще изучаются, и Судан пока что не согласился на полеты израильского национального перевозчика El Al.

Нетаньяху ранее выражал заинтересованность в открытии суданского воздушного пространства, поскольку это сократило бы часы полетов из Израиля в Южную Америку, четвертое по популярности направление для израильтян.

В 2018 году Израиль возобновил давние связи с Чадом, который вместе с Египтом и Суданом образует африканский воздушный коридор для полетов.

«С Суданом мы сейчас устанавливаем отношения сотрудничества», - заявил Нетаньяху в своей предвыборной речи в среду. «Мы будем летать над Суданом».

Напомним, что Судан долгое время был участником давнего арабского бойкота Израиля за обращение с палестинцами и оккупацию арабских земель.