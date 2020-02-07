Религиозная карта Трампа: козырная или крапленая?

Главным событием этой недели, связанным с Дональдом Трампом, стал его провалившийся импичмент в Конгрессе США, сопровождавшийся его выступлением в нем, отказом пожать руку спикеру Палаты представителей Ненси Пелоси и разрывом ей его распечатанной речи.

https://www.youtube.com/watch?v=syQp-EG24_I

Однако было еще одно событие, менее заметное за пределами Америки, но представляющее собой не меньший интерес для тех, кто интересуется религиозно-политической проблематикой. То есть, в том числе и читателей нашего сайта. Этим событием стало выступление Дональда Трампа на Национальном Молитвенном Завтраке вскоре после провала его импичмента.

В своей примерно получасовой речи Трамп позиционировал себя как защитник религии в Америке и мире, религии в принципе, но в особенности христианства. Вот эту двойственность и этого мероприятия, и послания Трампа хотелось бы рассмотреть.

Официально ежегодно проводимый Национальный Молитвенный Завтрак представляет собой сбор представителей почти всех возможных религиозных сообществ, как внутри Америки, так и зарубежных гостей. На нем присутствуют и буддисты, католики, в обилии присутствуют иудейские лидеры, пару лет назад на него был приглашен известный современный исламский ученый Абдуллах Бин Байя, а также приглашались патриарх Украинской Православной Церкви и многие другие. Но в первую очередь это, конечно, смотр сил различных протестантских номинаций, которые ставят в центр этого мероприятия свою повестку.

Что им всем сказал Трамп? Он сказал, что религия в Америке и мире и в частности конкретные религии были под ударом, что он взял их под защиту, и теперь они процветают в возглавляемой им стране, и пока он будет ее лидером он не позволит это изменить.

Много говорилось о том, что исторически американцы черпали и продолжают черпать силу именно в религии и молитвах, что Бог слышит эти молитвы, отвечает на них и что Америка благословлена Им.

В нескольких местах своей речи Трамп четко дал понять, какую религию имеет в виду в первую очередь, сделав акцент на защиту крестов, церквей, пасторов, тех, кто проповедует Евангелие и т.п. Однако надо отдать должное выдержанности этой речи - ни один из этих фрагментов не выглядел как явное противопоставление христиан последователям других религий.

Напротив, несколько раз Трамп подчеркнул, что в Америке защищаются все религии и религиозные символы, что она самая инклюзивная (для всех) процветающая страна мира и что люди всех сред (background) сейчас участвуют в ее строительстве.

Два момента, освещенных Трампом, также касаются всех религий - то, что он добился права учеников молиться во всех государственных учебных заведениях, где для этого должны быть оборудованы специальные молитвенные комнаты (для всех), и что выступает за право на жизнь, то есть, против абортов.

В связи с этим возникает вопрос - а как ко всему этому относиться мусульманам?

В связи с избранием Трампа у многих мусульман были самые мрачные ожидания. И Трамп, конечно, не идеальный президент для мусульман, ни внутри Америки, ни за ее пределами. При этом, если смотреть не на слова, а на дела, можно будет заметить, что многое из того, что было призвано нанести ущерб мусульманам, не удалось реализовать на практике, что то, что удалось, с высокой вероятностью делали бы и другие президенты, просто с более дружелюбной риторикой по отношению к мусульманам, а из некоторых его инициатив мусульмане и вовсе сумели извлечь выгоду.

Скажем, Трамп стал самым просионистским президентом США за долгое время, полностью игнорирующим интересы и требования палестинцев, признанные международным сообществом и предыдущими администрациями США. На словах... Но на деле, многое ли изменилось для палестинцев, которые что сейчас находятся под оккупацией и давлением, что находились под ней при дружелюбной риторике Обамы?

Трамп открыто поддерживает диктатора Египта Абдельфатаха Сиси и заявляет, что не собирается свергать тирана Башара Асада. Но что опять же изменилось на деле, если в общем-то тоже самое делал и Обама, просто изображая осуждение этих мерзавцев, но на практике же не предпринимая никаких шагов по их свержению? При этом Трамп хотя бы перестал накачивать ресурсами Иран, как это делал Обама, введя против него санкции и пару раз демонстративно дав ему по рукам, как это было с ликвидацией Касима Сулеймани.

Далее, миграционная политика Трампа действительно нанесла ущерб многим мусульманам - не столько тем, кто не смог попасть в Америку, потому что строго говоря, это ее дело, кого к себе брать, а кого нет, но самим же американцам и их родственникам, которые были разлучены его драконовскими мерами, запретившими въезд в США выходцам из ряда стран, даже если их близкие являются гражданами и резидентами Америки. Верно и то, что его победа сопровождалась всплеском исламофобии, о чем мы немало писали. Однако нельзя упускать из виду и другое - для уже живущих в Америке мусульман не меньшей угрозой, чем откровенная исламофобия, с которой борется и государство, и общество, являются воинствующий атеизм и т.н. "прогрессизм", насаждающие антирелигиозные ценности в сфере морали, семьи, сексуальных отношений, самой природы человека. И надо сказать, что именно Трамп, пусть защищая в первую очередь религиозных христиан и иудеев, встал на сторону всех "религиозных верующих", как он их назвал в своем выступлении, по многим вопросам, затрагивающим их всех, будь то право молиться в публичных местах или придерживаться традиционных ценностей своих религий.

Еще один важный и нуждающийся в осмыслении акцент. Трамп и во время этого выступления, и не раз до этого делал акцент на том, что Америка защищает "гонимых в мире христиан и другие религиозные меньшинства". А сюда входят как христианские миссионеры в мусульманских странах, но сюда же входят и мусульмане в Китае (уйгуры) и Мьянме (рохинья), в защиту которых энергичнее всего сегодня выступают США под руководством Трампа.

И понятно, что в идеале мусульмане хотели бы, чтобы за ними стояла своя мировая сверхдержава, однако, реалии таковы, что у наиболее обездоленных мусульманских сообществ вроде уйгур и рохинья больше шансов дождаться поддержки от друга сионистов Трампа, чем от отсутствующего или самозванного халифа.

Впрочем, хотя по сравнению с откровенным богоборчеством или наплевательством на права верующих риторика защиты "гонимых христиан и других религиозных меньшинств" - не самый плохой для мусульман вариант, сильно обольщаться по ее поводу не стоит. Ведь сам Трамп немало делал для того, чтобы ухудшить положение как минимум одного такого меньшинства - мусульман в Америке и вообще на Западе, блокируясь с теми, кто не хочет в этих странах видеть ни "религиозных верующих" - последователей Ислама, ни их "религиозных символов", ни их "мест молитвы".

Видео и текст речи Трампа (на английском):

https://www.youtube.com/watch?v=99Cwf76ACfM

https://www1.cbn.com/cbnnews/2020/february/president-trump-to-speak-at-68th-annual-national-prayer-breakfast-thursday