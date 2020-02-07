Сирия: силы режима берут Саракиб и бомбят мирных жителей

По меньшей мере 17 человек погибли в результате воздушных ударов сирийского режима, чьи силы продвигаются к ключевому городу в провинции Идлиб.

Наблюдатели сообщают, что силы режима захватили большую часть важного магистрального города Саракиб.

Саракиб расположен на стыке двух основных автомагистралей, которые хочет вернуть себе режим. Турция отправила подкрепления к своему контингенту на севере от города, на следующий день после того, как Анкара предупредила Дамаск, чтобы он отвел свои силы.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что ворвавшись в Саракиб в среду, силы режима захватили крупные районы города после дня боев с повстанцами.

СОПЧ заявляет, что силы режима отбросили «контрнаступление» со стороны повстанцев в Саракибе, городе с 110 000 жителей, которые в настоящее время практически все бежали после нескольких месяцев бомбардировок.

Информационное агентство режима САНА подтвердило сообщение о том, что войска режима проводят операцию по "зачистке", а также "демонтаж мин и взрывчатых веществ".

Совет Безопасности ООН должен был встретиться в четверг в Нью-Йорке на чрезвычайной сессии после столкновений между асадитскими и турецкими военными.

Посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен должен был докладывать о ситуации в Идлибе.

СОПЧ заявила, что с середины декабря в результате обстрелов погибло более 300 мирных жителей, в том числе 17 в четверг. Из них 10 погибли вчера в результате российского авиаудара по восточным окраинам Идлиба.

Организация Объединенных Наций и группы по оказанию помощи призвали к немедленному прекращению насилия, в результате которого около 586 000 человек покинули свои дома за два месяца.