Авиакатастрофа в Стамбуле: «Могло погибнуть гораздо больше людей»

В аэропорту Стамбула в среду произошло крушение самолет, в результате которого погибли три человека. По словам экспертов, лишь чудом это крушение не стало гораздо большей катастрофой с гибелью всех, кто был на борту.

В среду вечером самолет Pegasus Airlines Boeing 737 соскользнул со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабиха Гекчен, развалившись на части и погрузившись в кювет, при посадке в плохую погоду. Самолет буквально развалился на три части.

Помимо трех погибших, все оставшиеся 174 пассажира и шесть членов экипажа получили ранения.

«Могло погибнуть гораздо больше людей, это было очень близко», - сказал Халук Кул, авиаинженер и преподаватель Стамбульского университета.

«Нам очень повезло, что не было массового пожара... Все на борту могли погибнуть».

Он добавил: «Топливный бак мог взорваться. Это был ужасный несчастный случай, но могло быть гораздо хуже».

Первоначальные отчеты напоминали о сильных ветрах и проливных дождях, когда 11-летний самолет приземлился около 18.20 по местному времени после часового перелета из Измира в западной Турции.

По словам Куля, вода на поверхности взлетно-посадочной полосы также могла быть фактором.

«Когда самолет приземляется, ему нужно трение, чтобы самолет остановился. Когда вы разгоняетесь от 250 до 270 км / ч и идет сильный дождь, это может значительно снизить трение и предотвратить замедление самолета. Если идет сильный дождь, вам нужно приземляться сильнее, чтобы создать трение и остановиться».

Катастрофа является третьим инцидентом при посадке, которые произошел с самолетами Pegasus в Турции за последние два года.

В прошлом месяце рейс из Шарджи соскользнул с взлетно-посадочной полосы, когда он приземлялся в том же аэропорту Сабиха Гекчен. Никто из 164 пассажиров или членов экипажа не пострадал.

В январе 2018 года Боинг-737, на борту которого находилось 168 человек, соскользнул с взлетно-посадочной полосы в Трабзоне на северо-востоке Турции. Никто также не пострадал.

Турецкие соцсети активно обсуждают еще один фактор, который может способствовать авариям. Дело в том, что после закрытия аэропорта Ататюрк в европейской части Стамбула, резко возросла нагрузка на аэропорт Сабиха Гекчен и на компанию Pegasus, для которой азиатский аэропорт является своего рода домом. Причина в том, что многие пассажиры по прежнему считают неудобным и слишком далеким новый гигантский Стамбульский аэропорт. Интересно, что аэропорт Ататюрка до сих пор работает, когда туда приезжают значительные гости — Путин из России, Саррадж из Ливии и многие другие, включая самого Эрдогана.

Причина, как говорят, заключается в том, что в новом аэропорту до сих пор не налажен VIP-сектор, но многие турки видят считают, что Эрдоган и другие элиты просто сами не хотят пользоваться новым аэропортом, и сделали аэропорт Ататюрка едва ли не своей частной площадкой. Из-за этого некоторые турки даже призывают открыть снова аэропорт Ататюрка для простых людей, хотя там наверняка уже нет необходимого оборудования.

Как бы то ни было, любое происшествие в Турции сегодня несет отчетливо политический оттенок.