США подтвердили ликвидацию лидера Аль-Каиды на Аравийском полуострове

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что американцы убили лидера Аль-Каиды* на Аравийском полуострове в ходе контртеррористической операции в Йемене.

Считается, что Кассим аль-Рими стал лидером группы после того, как в результате удара беспилотника погиб Насир аль-Ухайши в 2015 году.

«При Рими АКАП совершал недобросовестное насилие в отношении мирных жителей в Йемене и стремился совершать и вдохновлять многочисленные нападения на Соединенные Штаты и наши силы», - заявил Трамп.

«Его смерть еще больше унижает АКАП и глобальное движение «Аль-Каиды» и приближает нас к устранению угроз, которые эти группы представляют для нашей национальной безопасности».

При этом он не сказал, когда именно Аль-Рими был убит.

США считают АКАП одним из самых опасных филиалов сети Аль-Каиды, основанной Усамой бен Ладеном.

Сообщения из Йемена в последние дни свидетельствуют о том, что Аль-Рими был убит во время удара беспилотника в городе Мариб.

На прошлой неделе The New York Times сообщила, что американские чиновники были уверены, что Аль-Рими был убит в результате американского удара в январе.

Чиновники сказали, что его преследовали в течение нескольких месяцев до удара беспилотника.

Правительство США предложило вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию о его местонахождении в рамках своей программы «Награды за справедливость».

Несмотря на кампанию США, включающую широкое использование беспилотников, АКАП все еще удерживает ряд позиций в Йемене.

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