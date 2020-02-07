Вспышка насилия в Палестине: три палестинца убиты израильскими военными

В четверг израильские военные убили трех палестинцев, в то время как дюжина израильских солдат была ранена в результате наезда машины, из-за чего вспыхнуло насилие на Западном берегу и в Иерусалиме, через неделю после того, как был представлен спорный «мирный план» Дональда Трампа.

Представители палестинской больницы сообщили, что 19-летний мужчина, которого звали Язан Абу Табих, был убит в ходе столкновений в городе Дженин на Западном берегу, а еще шесть других были ранены.

В четверг скорбящие заполнили улицы Дженина для его похорон.

Абу Табих был убит в ходе столкновений, которые случились после того, как израильские силы снесли дом, принадлежащий предполагаемому боевику, причастному к смертельным нападениям на Израиль.

В отдельном инциденте в Дженине израильские солдаты застрелили сотрудника сил безопасности Палестинского органа [ПА].

На видеозаписи видно, как офицер, стоящий в дверях полицейского участка в северном городе Западного берега, застрелен и падает на землю.

Министерство здравоохранения ПА сообщило, что им был 25-летний Тарик Ахмад Бадуан, первый лейтенант палестинской полиции.

Несколькими часами ранее, в среду, 17-летний палестинский подросток был застрелен во время демонстраций в Хевроне. Его смерть стала первой с тех пор, как на прошлой неделе был обнародован «мирный план» президента США Дональда Трампа.

Насилие в Иерусалиме

В ходе первого инцидента в Иерусалиме палестинский водитель протаранил своей машиной группу израильских солдат, которая рано утром в четверг шла по популярному развлекательному району, ранив 14 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал задержать нападавшего. «Это просто вопрос времени - и не долгого времени», - сказал он в заявлении.

ХАМАС оценил эту атаку как «практический ответ» на спорный мирный план Трампа, в то время как «Исламский джихад» также назвал инцидент «началом новой конфронтации по поводу плана Трампа».

Позже в четверг израильская полиция заявила, что они застрелили палестинца, который открыл огонь по войскам в Старом городе Иерусалима, легко ранив офицера.

Также в четверг Израиль нанес удар по позициям ХАМАСа в секторе Газа, после того, как по Израилю были выпущены три мины. Сообщений об убитых и раненых пока не поступало с обеих сторон.