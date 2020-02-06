"Что есть Сирия" - сделает ли Турция выводы из Идлибской катастрофы?

Российско-асадитская операция в Идлибе, несмотря на ее предсказуемость (мы прогнозировали ее еще несколько лет назад при имевшихся вводных, за что получали на свою голову обвинения в пораженчестве, стервятничестве и т.д.), похоже, привела к стратегическим сдвигам в турецком общественном мнении.

И речь идет не только о массовых настроениях в части отношения к России, об изменении которых мы недавно писали (https://golosislama.com/news.php?id=38010&fbclid=IwAR1V9x-rmHq7glMfM-uqLsyRSiM0_-tTTFcgwfMisrA2yQrT0FwB74GEtOU).

Не менее показательно идущее сейчас переосмысление проблемы сирийской государственности как таковой, представляющее собой сдвиг от курса, взятого примерно в 2016 году.

Напомним, что тогда на смену политике неоосманизма, проводимой при премьер-министре Ахмете Давутоглу, заключавшейся в поддержке просуннитских сил в Сирии и Ираке, произошло смещение к риторике о сохранении территориальной целостности этих государств. Это совпало с новым курсом в самой Турции, где имевшая репутацию исламистской партия Реджепа Тайипа Эрдогана заключила союз с недавними противниками в лице радикальных националистов Девлета Бахчели, результатом чего стало появление феномена т.н. "исламского кемализма". Но также это сопровождалось изменением ее внешней политики. В частности, в конфликте Иракского Курдистана из-за его планов провести референдум о независимости с багдадским режимом Анкара встала на сторону последнего, что было подвергнуто критике отправленным в отставку Давутоглу.

Все это, напомним, сопровождалось новым курсом на союз с Ираном и Россией, нашедшим отклик в широких слоях турецкого истеблишмента и общества. Но вот, когда о проблемах в отношениях с Россией говорят как Эрдоган, так и опросы турецкого общественного мнения, видимо, пришло время переоценивать такой незыблемый ориентир турецкой внешней политики как "территориальная целостность Сирии". По крайней мере, в ее общепринятом понимании...

Показательной в этом смысле является свежая статья Ибрагима Калына, главреда ярого проэрдогановского издания "Йени Шафак", являющегося трибуной для выражения околоофициальной (чуть более откровенной, чем официальная) позиции нынешних правящих кругов Турции (https://www.yenisafak.com/en/columns/ibrahimkaragul/the-duchy-of-damascus-or-latakia-government-which-syria-are-you-talking-about-are-you-talking-of-a-syria-of-which-two-thirds-of-the-population-have-been-disregarded-how-can-you-call-turkey-an-invader-with-russia-us-israel-and-iran-in-the-picture-those-firing-from-within-cant-lecture-this-country-2047336).

В этой статье он пишет, что территориальная целостность Сирии, к которой каждый раз апеллируют режим Асада и его внешние покровители и союзники, уже давно превратилась в понятие, лишенное реального содержания. Больше того, этот тезис он распространяет даже на понятие "Сирии" в том виде, как его используют эти круги.

"Некоторые круги наставили оружие на эту страну и говорят о территориальной целостности Сирии.

Позвольте спросить: Какой Сирии? И кого вы называете Сирией? Башара Асада и его семью? Ту, что вокруг Латакии? (имеются в виду территории преобладания алавитов, - примечание ГИ). А что об этом говорит население Алеппо, Хамы и других городов? Кто-нибудь спросил миллионы сирийцев, что они думают, что думает большинство населения страны? Больше трети населения было изгнано и не имеет своего государства. Для кого все это делается?" - вопрошает Карагюль.

Дальше, полемизируя с теми, кто называет Турцию захватчиком в Сирии, он задает риторический вопрос: а что в ней делают Россия и Иран? Касательно же роли Турции он пишет: "Мы защищаем Сирию, а не герцогство Дамаска и Латакии".

Итак, как следует из слов давнего апологета Эрдогана, апелляции к "Сирии" и ее территориальной целостности сегодня лишены смысла. "О Сирии можно будет говорить тогда, когда миллионы людей смогут вернуться (в нее) домой", - заключает Карагюль, давая таким образом понять, что Сирия это не то, что есть, а то, что еще только предстоит создать (может быть).

Такой идеологический поворот может иметь долгосрочные последствия, потому что все это соседствует с утверждениями о том, что Астанинский процесс, на который возлагались большие надежды (тут мы тоже позволим себе саркастический вопрос - серьезно? кем?!) полностью провалился. А если связать одно с другим, из этого следует, что не оправдались сами надежды на "национальное примирение" в Сирии и ее реинтеграцию политическим путем в результате него.

Если быть последовательными, из этого должно следовать признание того, что для Турции Сирией, которую она поддерживает, является только та ее часть, которая контролируется союзными ей силами Сирийской Национальной Армии (СНА). А значит, и законной властью, и своим официальным партнером с сирийской стороны следовало бы (и давно!) признать правительство такой Свободной Сирии, подписав с ним договоры о взаимопомощи и сотрудничестве, как это было сделано с Правительством Национального Согласия в Ливии.

Пойдет ли на это турецкий истеблишмент хотя бы после давно предсказуемой катастрофы в Идлибе или предпочтет и дальше бальзамировать труп Астанинского процесса? Поживем-увидим...