Казань: десять приговоров от 11 до 22 лет за членство в Хизб ут-Тахрир

Приволжский окружной военный суд в среду приговорил к длительным срокам заключения десятерых жителей Казани за организацию и участие в деятельности Хизб ут-Тахрир*, сообщает Интерфакс.

Ильнар Зялилов приговорен к 22 годам колонии особого режима, Руслан Габидуллин и Азат Гатауллин — к 19 годам колонии строгого режима каждый, Абдукахор Муминджанов — к 17 годам колонии строгого режима, Сергей Держипильский — к 16 годам колонии строгого режима, Зульфат Сабирзянов, Комиль Матиев и Фарид Крыев — к 15 годам колонии строгого режима каждый, Рустем Салахутдинов — к 14 годам колонии строгого режима, Ильназ Сафиуллин — к 11 годам колонии строгого режима.

Их признали виновными по частям 1 и 2 статьи 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации"), по частям 1 и 2 статьи 205.2 ("Публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), финансировании терроризма (часть 1 статьи 205.1 УК)

14 марта 2017 года сотрудники МВД, ФСБ и Управления Росгвардии провели обыски в 30 домах мусульман в Казани, Бугульме, а также в селах Высокогорского, Зеленодольского, Нижнекамского и Нурлатского районов Татарстана. В тот же день 15 человек были арестованы.

По версии следствия, они проводили собрания, на которых обсуждали события мировой политики, способы ведения агитации среди мусульман в соцсетях и оффлайн, приложение норм шариата к обыденной жизни. С лета 2015 по сентябрь 2016 года организаторы устраивали также футбольные игры и использовали эти встречи для ведения агитации.

Собрания и футбол — вот за что десять казанцев получили сроки, достойные наркобаронов или маньяков-насильников.

Правозащитный центр "Мемориал" признал всех обвиняемых по этому делу политзаключенными, "так как они лишены свободы при отсутствии события или состава преступления".

* - запрещены в РФ