Туркменистан построит новый город за полтора миллиарда долларов

Власти Туркменистана выделят Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ)1,5 миллиарда долларов на строительство новой столицы Ахалского велаята (области). Об этом 3 февраля сообщило издание Orient со ссылкой на главу СППТ Александра Дадаева.

По словам Дадаева, постановление о финансировании строительства во время видеосовещания подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. «Это очень ответственный и беспрецедентный проект. Я бы даже сказал, стратегически важный для нас. Задача, которую поставил глава государства, — построить новый город — требует максимально продуманного подхода и высокого профессионализма. Ведь это город на века», — заявил глава СППТ.

О подготовке строительства новой столицы Ахалского велаята, которая не должна уступать по архитектурному величию Ашхабаду, Бердымухамедов заявил осенью 2018 года. А в июне 2019 года хякимом (главой) этого региона был назначен сын президента Сердар, которого считают возможным преемником отца.

Наблюдатели отмечают, что строительная сфера развивается в Туркменистане успешнее, чем какая-либо другая. В стране массово возводят новые здания больниц, школ, спортивные сооружения, целые жилые поселки. Однако при этом в новых больницах зачастую некому работать (притом что медицина фактически полностью переведена на платную основу), спортивные объекты не используются, а на покупку нового жилья у населения нет средств.

Самый масштабный строительный проект Туркменистана — курортная зона Аваза неподалеку от города Туркменбаши. Предполагалось, что эта зона станет такой же популярной, как турецкие или арабские курорты. Но иностранцы не могут попасть в Туркменистан из-за жесткого визового режима, а у граждан нет денег на путевки. В итоге их в принудительном порядке распространяют через госучреждения.

Так что и этот новый город вполне возможно станет пустым и величественным памятником тщеславию туркменского «падишаха» и его сына.