Ирак: сторонники Муктады ас-Садра напали на демонстрантов, есть убитые и раненые

По меньшей мере пять человек были убиты и десятки других ранены в столкновениях между антиправительственными демонстрантами и сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра на юге Ирака.

Насилие вспыхнуло в среду в лагере протестов в городе Наджаф после того, как сторонники Ас-Садра попытались прогнать демонстрантов с места, где они проводили сидячую забастовку.

Согласно информационному агентству Reuters, сторонники Ас-Садра - известные как «Синие шапки» из-за головных уборов, которые они часто носят - бросали «коктейли молотова» в палатки протестующих, а вскоре после этого раздались и выстрелы.

Различные источники сообщают разные цифры с числом погибших, но в общем это около 5-6 человек.

Жители Наджафа рассказывают, что лагерь протеста был полностью очищен от демонстрантов и к вечеру оказался под контролем просадровцев и местных полицейских сил.

Этот инцидент является последним в череде ожесточенных столкновений между сторонниками Ас-Садра и антиправительственными демонстрантами, а сам раскол между двумя группами продолжает расширяться.

За несколько часов до инцидента Ас-Садр призвал своих сторонников собраться, чтобы выявить «диверсантов» и «помочь» силовикам.

Ас-Садр первоначально поддержал антиправительственные протесты, когда они вспыхнули в октябре в Багдаде и районах с шиитским большинством.

Однако в январе он отказался от поддержки протестов, побудив своих сторонников покинуть ряды демонстрантов. Затем уже на прошлой неделе он снова призвал людей выйти на улицы.

В воскресенье он снова сменил позицию после назначения Мухаммада Аллави на должность премьер-министра. Протестующие не приняли кандидатуру Аллави, но Ас-Садра она устраивает. Теперь он призвал своих последователей помочь силам безопасности устранить препятствия, установленные демонстрантами.