Саудовская Аравия злоупотребляет трибуналом по терроризму - правозащитники

Саудовская Аравия использовала трибунал по терроризму в качестве политического инструмента, чтобы заставить замолчать критиков и правозащитников, несмотря на реформы, проведенные королевством в последние годы, говорится в новом докладе.

Правозащитная организация Amnesty International в своем отчете, опубликованном в четверг, пришла к выводу, что Специальный уголовный суд (СУС) в Эр-Рияде регулярно используется для подавления инакомыслия и критики в королевстве.

В своем докладе Amnesty сообщила, что СУС, созданный в 2008 году для преступлений, связанных с терроризмом, использовался в качестве «инструмента репрессий», так как несколько журналистов, активистов, писателей и религиозных лидеров предстали перед судом в соответствии с законами о борьбе с терроризмом и киберпреступностью.

По данным лондонской группы, около 95 человек, подавляющее большинство из которых мужчины, предстали перед СУС в период между 2011 и 2019 годами.

Одиннадцать в настоящее время предстают перед судом, а около 52 других отбывают тюремные сроки от пяти до 30 лет, назначенные тем же судом.

«Правительство Саудовской Аравии использует СУС для создания ложной ауры законности вокруг злоупотребления законом о борьбе с терроризмом, чтобы заставить замолчать своих критиков», - сказала Хеба Мораеф, региональный директор Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке.

Amnesty International призвала Эр-Рияд «немедленно и безоговорочно освободить всех узников совести» и положить конец нарушениям на судебных процессах в СУС.