Турецкий ультиматум Асаду: до конца месяца свернуть свое наступление в Идлибе

Турция дала сирийскому режиму возможность до конца этого месяца покинуть недавно захваченную территорию в провинции Идлиб, где несколько турецких наблюдательных станций находятся в фактической осаде, сообщает Middle East Eye.

«Вчера вечером я позвонил президенту России Владимиру Путину и заявил о необходимости того, чтобы силы режима отошли к границам, определенным в Сочинских соглашениях», - сказал Эрдоган в своем выступлении перед однопартийцами в среду. «Мы надеемся, что они завершат отступление за нашими блокпостами в феврале. Если они этого не сделают, мы будем вынуждены сделать это сами».

Замечания Эрдогана прозвучали после того, как в результате артиллерийского обстрела силами режима в воскресенье были убиты восемь турецких солдат возле стратегического города Саракеб, где Турция развертывает танки, бронетехнику, ракетные установки и коммандос, чтобы остановить наступление.

Город расположен на автомагистралях M4 и M5, и после его взятия будет в пределах город Идлиб — последний крупный оплот оппозиции — будет находиться в пределах досягаемости артиллерии режима.

Эрдоган также заявил в среду, что нападение на турецкие силы стало поворотным моментом для Анкары в Сирии.

«Поскольку режим реагирует на самые мелкие нарушения [прекращения огня] тяжелыми нападениями, которые также направлены против мирных жителей, отныне мы будем таким же образом реагировать на нарушения режима», - сказал Эрдоган.

«Любое воздушное или наземное нападение на наших военных или элементы, связанные с нами, независимо от источника и без предупреждения, получит ответ».

Турецкие воздушные и наземные подразделения будут беспрепятственно действовать на всей территории Идлиба и проводить операции в случае необходимости, добавил он.

Несмотря на предупреждения Эрдогана, местные сообщения указывают, что силы Асада в среду продолжали захватывать все больше территории к востоку от Саракеба.

Middle East Eye цитирует неназванного турецкого чиновника, который следит за ситуацией на месте

«Я действительно не понимаю февральский дедлайн», - сказал он. - «Они приближаются к городу Идлиб. Они не атакуют турецкие позиции, а перемещаются вокруг них и все еще продвигаются на север, к границе. Силы Асада будут на границе с Турцией до конца февраля. Они должны действовать сейчас».

Другие считают, что Турция дала Дамаску более 20 дней, чтобы открыть пространство для переговоров с Россией.

«Это связано с турецкой военной логистикой и развертыванием. Анкара будет укреплять регион», - заявил MEE Омер Озкизилджик, эксперт по сирийским вопросам в аналитическом центре SETA в Анкаре. «Должна быть определенная линия, и если она будет пересечена, то Турция будет вынуждена напрямую вмешаться».

Турецкий чиновник также сообщил, что турецкие войска стоят на месте и атакуют силы Асада с помощью гаубиц и минометного огня.

«Если поступит приказ, они могут легко зачистить район к югу от Саракиба и оттеснить силы Асада», - сказал чиновник.

Эрдоган также был весьма осторожен в своей речи в своей критике России. Он сказал, что Анкара знает, что Дамаск не сможет продвинуться без российской авиационной поддержки и иранской поддержки на местах.

«У нас нет намерения или желания противостоять нашим союзникам или другим странам. Мы никогда не забудем тех, кто демонстрирует нам дружбу или враждебность на этом пути, чтобы найти подходящее решение как для народа Турции, так и для Сирии, пока не вернется стабильность », - сказал Эрдоган. «Мы уделяем особое внимание нашей дружбе с Россией».

Напомним, что отношения Турции с Россией были напряжены с прошлой недели, когда Эрдоган заявил, что Москва не соблюдает соглашения по деэскалации, которые она обещала поддержать в Идлибе.