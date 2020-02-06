В Словении открылась первая мечеть

В словенской столице Любляне в понедельник была открыта первая мечеть в стране. Несмотря на все финансовые препятствия и противодействие ультраправых исламофобов, мечеть открылась спустя 50 лет после подачи первоначального запроса на ее строительство.

Противники проекта - в том числе те, кто критиковал его катарское финансирование - неоднократно пытались остановить строительство, а участок периодические забрасывали свиными головами и кровью.

Муфтий Неджад Грабус, глава исламской общины, сказал, что открытие мечети стало «поворотным моментом в нашей жизни».

«Словения является последним бывшим югославским государством, получившим мечеть, что делает Любляну столицей, а не провинциальным городом на краю света», - заявил он на пресс-конференции.

Мусульмане в этой преимущественно католической альпийской стране впервые обратились с просьбой построить мечеть еще в конце 1960-х годов, когда Словения была частью бывшей коммунистической Югославии.

Община наконец получила разрешение 15 лет назад, но столкнулась с противодействием со стороны правых политиков и групп, а также из-за финансовых проблем.

По словам Грабуса, строительство, начавшееся в 2013 году, обошлось в 34 миллиона евро, из которых 28 миллионов были пожертвованиями из Катара.

Расположенная в полупромышленном районе Любляны, мечеть, которая может вместить до 1400 человек, составляет ядро ​​Исламского культурного центра из шести зданий.

Центр также включает офисы сообщества; образовательный центр, в который входит библиотека; ресторан; баскетбольную площадку; жилье для имамов и учителей; и минарет высотой 40 метров.

Все здания сделаны из белого бетона в сочетании со сталью, стеклом и деревом. Большой синий купол доминирует над интерьером мечети, обращаясь к небу и напоминает знаменитые мечети, такие как Голубая мечеть Стамбула.

«Мы хотели связать традиционные ценности исламской архитектуры с современной архитектурой», - сказал AFP архитектор Матей Бевк, добавив, что стеклянные фасады центра призваны показать его прозрачность и открытость.

До сих пор мусульмане Словении собирались на молитву в арендованных спортивных залах или зданиях.

По данным последней переписи 2002 года, они составляют 2,5 процента из общего словенского населения в два миллиона человек. Тем самым они составляют вторую по величине религиозную группу Словении. Грабус подсчитал, что в настоящее время это около 80 000 мусульман. Большинство мусульман Словении это босняки и другие славяне-мусульмане, хотя есть и небольшие группы албанцев и цыган.

Противники проекта дважды пытались остановить строительство, один раз в 2004 году и еще раз в 2009 году, требуя проведения референдума. Конституционный суд оба раза отклонил их запросы. Давний мэр Любляны Зоран Янкович также поддержал проект.