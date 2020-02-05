ЕСПЧ признал пытки осужденного по делу «Чистопольского джамаата»

Европейский суд по правам человека вынес решение, признающее применение силы и пытки в отношении осужденного в 2013 году по делу "Чистопольского джамаата"* Айрата Ситдикова. Суд постановил, что за пытки в полиции Татарстана Ситдикову должны выплатить 30 тысяч евро. Об этом сообщают Idel.Реалии со ссылкой на юриста Игоря Шолохова, который сотрудничает с «Зоной права».

Напомним, что Айрат Ситдиков, осужденный по делу "Чистопольского джамаата" (признан на территории России террористической организацией), заявил, что его пытали в период с декабря 2013-го по февраль 2014 года. Он утверждает, что на него и других осужденных оказывалось психологическое и физическое давление со стороны оперативных сотрудников УБОП Нижнекамска и Набережных Челнов. После этого оперативники заставляли дать признательные показания и иногда им удавалось это.

В декабре 2013 года, по его словам, силовики вывезли его в неизвестное место. Там ему связали ноги и на протяжении нескольких часов применяли ток, в том числе в области гениталий. Следственный комитет тогда отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейских, суд поддержал силовиков.

С жалобой в ЕСПЧ Ситдиков обратился еще в 2014 году. Он заявил о нарушении статьи 3 Конвенции по правам человека ("Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию"). В 2018-м ее коммуницировали.

23 марта 2017 года Приволжский окружной военный суд завершил дело "Чистопольского джамаата". Все девять фигурантов признаны виновными в серии поджогов церквей, запусках ракет в "Нижнекамскнефтехим" и закладке бомб в Билярске. Они получили от 16 до 24 лет строгого режима. Один из них — Айрат Ситдиков. Он получил 19 лет лишения свободы.

* - запрещены в РФ