Турция и Украина построят 500 единиц жилья для крымских татар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Украину сообщил, что он договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о совместном строительстве жилья для 500 семей крымских татар.

Об этом сказал сам Эрдоган во время пресс-конференции с Зеленским в Киеве. «Мы приняли решение построить вместе с надстройкой и инфраструктурой жилье для 500 семей (крымских татар – ГИ). Наши министры обсудят этот вопрос. И мы будем действовать вместе. Наши специалисты приедут на место, сделают проект и начнется наше совместное с украинскими экспертами быстрое строительство», – рассказал Эрдоган.

Напомним, что президент Турции 3 февраля был в Киеве в рамках официального визита.

В ходе официальной встречи 3 февраля президент Украины обсудил с президентом Турции нарушения прав человека в аннексированном Россией Крыму и помощь в освобождении политзаключенных крымских татар.

После встречи с Зеленским президент Турции заявил, что Анкара не признает незаконную аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины.

За последние полгода это уже вторая встреча Эрдогана и Зеленского. Еще 7 августа 2019 года лидеры Турции и Украины провели переговоры в Анкаре. Они говорили о войне на Донбассе, аннексии Крыма и преследовании крымских татар на полуострове, а также экономическом сотрудничестве и совместном строительстве дорог и аэропортов.