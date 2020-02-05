Израиль лоббировал США, чтобы признать марокканский контроль над Западной Сахарой

Израиль лоббировал США с целью признания суверенитета Марокко над спорным регионом Западной Сахары. Ожидалось, что в обмен Рабат предпримет шаги по нормализации отношений с Израилем, сообщает израильский канал Решет 13.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху несколько раз пытался продвигать сделку в прошлом году, начав переговоры с марокканскими и американскими официальными лицами после своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2018 года.

Тогда, после его выступления в Нью-Йорке Нетаньяху, как сообщается, тайно встретился с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой, чтобы обсудить это предложение.

По сообщениям Решет 13, встречу организовал Ярок Эльбаз, марокканско-еврейский бизнесмен.

Эльбаз, продовольственный магнат, как сообщается, близок к зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру, с которым он познакомился в мае 2019 года, когда Кушнер посетил Касабланку.

Израильские чиновники сообщили Решет 13, что предложение Нетаньяху было беспроигрышным для всех сторон, так как Израиль добавил бы еще одну страну в свой список арабских и мусульманских стран, с которыми он нормализует связи. В свою очередь король Марокко Мухаммад VI добился бы, чтобы США признали суверенитет Рабата над регионом Западной Сахары, а Трамп выглядел бы поборником арабо-израильских связей.

Решет 13 сообщил, что, хотя бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон был категорически против сделки, после его отставки в сентябре Нетаньяху вновь поднял этот вопрос перед государственным секретарем Майком Помпео. Но Белый Дом не согласился на компромисс.

Израильское правительство не подтвердило сообщения о трехсторонней сделке Нетаньяху. В декабре король Мухаммад VI отказался принимать Нетаньяху в Рабате.

Израильский чиновник рассказал Решет 13, что марокканцы недовольны темпами обещаний Нетаньяху и их результатами, а также тем, что он рекламировал тайные отношения с Рабатом в своих политических целях. Видимо, марокканцы все таки решили, что заляпаться сделкой с Трампом и Нетаньяху это сомнительное удовольствие, которое не стоит американского признания марокканского суверенитета в Западной Сахаре.

Напомним, что регион Западной Сахары является местом одного из самых длительных конфликтов в мире, где сразу несколько региональных государств сыграли свою роль в военных действиях.

Испания отказалась от контроля над территорией в 1975 году, а затем эту территорию объявили своей Марокко и Мавритания.

Мавритания отказалась от претензии на эту территорию в 1984 году, признав регион в качестве независимой Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

Марокко, которое контролирует примерно 90 процентов территории, включая три основных города, настаивает на том, что регион является неотъемлемой частью королевства.

Марокко предложило автономию Западной Сахаре, но поддерживаемый Алжиром Фронт ПОЛИСАРИО - который вел партизанскую войну низкой интенсивности до прекращения огня в 1991 году - отвергает ее и хочет провести референдум о независимости для Западной Сахары.

В воскресенье высокопоставленный чиновник Фронта ПОЛИСАРИО в Алжире заявил, что у них не осталось никаких вариантов «кроме эскалации и использования всех средств для самоопределения, включая вооруженные действия в случае провала всех политических решений».

На данный момент нам не доступны какие-либо комментарии Фронта ПОЛИСАРИО относительно возможных переговоров с участием Израиля, США и Марокко.