Парламент Туниса единогласно осудил "сделку века"

Во вторник парламент Туниса единодушно осудил «мирный план» по урегулированию израильско-палестинского конфликта, объявленный президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Восемь парламентских блоков и одиннадцать независимых парламентариев на пленарном заседании, посвященном обсуждению позиции в отношении «сделки века», посчитали, что она «не является обязательной ни для кого, кроме сторон, которые ее объявили».

Спикер парламента Рашид Ганнуши заявил во время заседания, что «президент США Дональд Трамп объявил о своей сделке, которую он назвал «сделкой века», и это фактически сделка тех, у кого ничего нет с теми, кто ничего не заслуживает».

Он назвал предложенную сделку «планом, который навязывает суверенитет израильской оккупации над всем Иерусалимом и считает его столицей оккупирующего сионистского образования, с невозможностью создания палестинского государства, которое географически взаимосвязано и суверенно».

В свою очередь глава фракции «Ан-Нахда» (54 места) Нуреддин Бхири считает, что «проект «скандала века» представляет собой преступление геноцида и преступления против человечества и противоречит всем международным ценностям, принципам и заветам».

Что касается члена Коалиции достоинства (19 мест), Абделлатифа Алуи, он назвал сделку «великой глупостью, совершенной американо-сионистским дураком (имеется в виду Трамп)».

В свою очередь, глава фракции «Сердце Туниса» (38 мест) Хатем Млики заявил, что «так называемая «сделка века» является необязательной инициативой для любой стороны, за исключением Трампа и Нетаньяху, и это одна из последовательных инициатив по захвату законного права палестинцев».

Между тем представитель Демократического блока (41 место) Салим Лабиах призвал парламентские блоки «принять закон, предусматривающий уголовную ответственность за нормализацию сионистского образования».

Мабрук Корчид, депутат фракции «Тахья Тунис» (14 мест), сказал, что «всех проявлений порицания и осуждения недостаточно, чтобы осудить преступление «сделки века».

Что касается депутата блока «Будущее Тунис» (8 мест) Иссама Баргуи, то он сказал, что «все члены блока самым решительным образом осуждают американо-сионистский план, названный«сделка века».

Это единогласное бескомпромиссное осуждение «сделки веки» тунисскими парламентариями особенно заслуживает внимания, учитывая, что Тунис сегодня без сомнения является «единственной демократией» Ближнего Востока (а вовсе не Израиль, как любят трубить сторонники сионизма). При этом, несмотря на крайнюю поляризацию по самым различным вопросам, в том что касается приверженности палестинскому делу абсолютно едины как «исламисты», так и радикальные секуляристы.