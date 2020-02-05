Йемену может грозить серьезная вспышка китайского коронавируса

По меньшей мере 95 йеменцев, бежавших из Китая, въехали во временную столицу Йемена Аден в субботу, сообщают местные источники.

Граждане Йемена, которые вылетели из Китая из-за опасений по поводу вспышки коронавируса, прилетели в Аден из суданской столицы Хартум на самолете йеменских Al Saeeda Airlines.

По сообщениям, ни один из пассажиров не проходил медицинские обследования по прибытии в международный аэропорт Адена в субботу утром, что вызвало опасения по поводу возможной вспышки заражения вирусом в раздираемой войной стране.

Йемен и без того является одним из самых бедных государств на Ближнем Востоке, но его инфраструктура еще более ухудшилась за последние пять лет из-за непрекращающегося вооруженного конфликта, унесшего жизни боле 100 000 человек с 2014 года.

Йемен еще не подтвердил ни одного случая заболевания от коронавируса, но это не значит, что вируса в Йемене нет.

Согласно воскресному репортажу AJ +, около 170 йеменских студентов, обучавшихся в Ухане, где вирус впервые появился, еще не получили помощи от правительства Йемена.

«Большинство студентов находятся здесь на правительственных стипендиях, но по сей день правительство не выплачивает студентам деньги», - говорит один йеменский студент на арабском видео AJ +, в котором отмечается, что ряд арабских стран уже вывез своих граждан из Китая.

В общем, воюющему правительству Хади сейчас не до студентов. Оно не платит им стипендии, и не занимается карантином. А возможно просто считает, что если уж в стране есть полмиллиона только больных холерой, то лишняя сотня больных людей погоды не сделает. Между тем, можно представить себе, к чему способно привести распространение вируса в воюющей стране, где порою не хватает врачей и медикаментов даже для самых известных и простых заболеваний.