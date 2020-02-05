ООН не смогла наказать Мьянму за геноцид мусульман - помешали Китай и Вьетнам

Совет Безопасности ООН во вторник обсудил постановление Международного Суда о том, что Мьянма должна сделать все возможное, чтобы предотвратить геноцид против мусульман-рохинджа, но не смог согласовать заявление.

Китай, союзник Мьянмы, а также Вьетнам, который является членом региональной Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), наряду с Мьянмой, выступили против. Об этом сообщили неназванные дипломаты на условиях анонимности, поскольку это было закрытое заседание.

Вместо этого члены Совета Европейского союза призвали Мьянму в совместном заявлении к журналистам - соблюдать меры, предписанные верховным судом ООН - подчеркнув, что они являютсяя "обязательными по международному праву".

Франция, Германия, Бельгия и Эстония вместе с бывшим членом совета Польшей также призвали Мьянму "принять заслуживающие доверия меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека".

«Мьянма должна устранить коренные причины своих конфликтов как в штате Ракхайн, так и в штатах Качин и Шань», - заявили члены ЕС.

«Ответственность лиц, виновных в нарушениях прав человека и норм гуманитарного права, является необходимой частью этого процесса».

Напомним, что около 740 000 рохинджа бежали в Бангладеш после того, как силовики Мьянмы предприняли репрессии против мусульманского меньшинства в августе 2017 года. В настоящее время в Бангладеш проживает более одного миллиона беженцев из рохинья.

Тысячи рохинджа, как подозревают, были убиты во время репрессий, которые следователи ООН назвали геноцидом.