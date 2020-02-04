Максим Шевченко о наглости посла РФ в ЦАР

У посла РФ в ЦАР Владимира Титоренко хватило смелости обвинить убитых в июле 2018 года в ЦАР Джемаля, Расторгуева и Радченко в том, что они сами виноваты в том, что их убили.

Поскольку, по мнению г- на посла РФ, жертвы преступления нарушили несколько местных законов.

Понятно, что позиция Титоренко является продолжением общей линии МИД РФ и других ведомств (причастных к расследованию или ответственных за расследование этого злодеяния) на навязывание общественности одной версии, источником которой является выживший водитель (убийство с целью ограбления) и упорное игнорирование иных версий, расследований и фактов.

Позиция посла РФ строится на том, что журналисты:

- въехали не по правильным визам (туристическим, а не журналистским);

- не зарегистрировали аппаратуру;

- пытались проникнуть на военную базу;

- поехали туда, где некие племена гоняют скот и по совокупности всего этого и были убиты.

Власти ЦАР в интерпретации посла Титоренко представляются абстрактными гуманистами и дурачками, которые понятия не имели о нахождении на территории ЦАР съёмочной группы.

А, если бы знали, то якобы сразу же сделали бы все для изоляции журналистов и их защиты.

Этот постыдный лепет выдаётся за позицию МИД?

Известно, что власти ЦАР не только знали о нахождении на территории ЦАР группы Джемаля- Расторгуева-Радченко, но местные спецслужбы в лице агента (водителя журналистов) Нвудокама и его курирующего офицера Котофио вели за журналистами постоянное оперативное наблюдение.

Об этом свидетельствует опубликованный биллинг телефонов, принадлежащих этому агенту-водителю и сотрудникам силовых структур ЦАР.

Власти ЦАР также знали об отсутствии у журналистов разрешения на съемку, поскольку полицейские на улицах Банги оштрафовали журналистов за съемку без разрешения.

Кроме того, во время съёмки около военной базы Беренго паспортные данные журналистов были переписаны военнослужащими этой базы, а водитель журналистов (агент Нвудокама) имел длительный приватный разговор с военнослужащими базы Беренго, на которой находились и российские граждане— военные контрактники.

Почему группа не была задержана и блокирована властями ЦАР, если она нарушала законы?

Ведь о нарушении журналистами регламента пребывания (работы) в ЦАР властям и силовым структурам ЦАР стало известно практически сразу?

Два варианта ответа:

- власти и силовики ЦАР бессмысленные бездельники и идиоты, которым плевать на нарушения правил пребывания иностранцев на территории их страны;

- журналистов сознательно заманивали и вели к месту смерти и все действия власти и силовики ЦАР согласовывали с теми, кто планировал убийство ребят.

Но даже в случае полного идиотизма властей ЦАР остаётся вопрос, почему спецслужбы ЦАР, сразу же взявшие группу под контроль, допустили свободное передвижение подозрительных иностранцев по территории ЦАР, где не завершена гражданская война, а страна разделена блок-постами и контролируется военными группировками?

Очевидно, что эти спецслужбы действовали по указке. Но чьей?

И опять-таки очевидно - тех, кто являлся и является советниками спецслужб и руководства ЦАР по политическим вопросам и вопросам безопасности и мог быть заинтересован в гибели журналистов.

Именно эти люди, имена и даже фотографии которых неоднократно мелькали в независимых расследованиях полностью были в курсе всех аспектов пребывания группы журналистов в ЦАР.

Сотрудник спецслужб ЦАР Котофио находился на почти постоянной телефонной связи с некоторыми из них (биллинг и имена названы в расследовании Досье), вплоть до самого момента гибели ребят.

Эти факты российским послом откровенно проигнорированы и он рассказывает сказки, оскорбляя память погибших!

Журналисты фрилансеры, г-н посол Титоренко, имеют право добывать общественно значимую информацию любым способом, работать под прикрытием, использовать любые возможности для создания уникального материала.

Эта профессия свободного журналиста, не сидящего в посольствах или под охраной спецслужб, смертельно опасна.

Ребята знали, на что шли, знали меру риска.

Но это не оправдывает тех преступников, которые спланировали и осуществили их жестокое и хладнокровное убийство.

И тех, кто пытается воспрепятствовать правосудию и помочь преступникам избежать наказания.