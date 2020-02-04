В Крыму в прошлом году оказались в тюрьме 43 политических заключенных

В аннексированном Крыму за прошлый год лишили свободы 43 человека по политическим и религиозным мотивам, сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ).

По данным правозащитников, заключенных формально обвиняют по разным уголовным статьям.

«36 человек – по обвинению в причастности к мусульманским организациям; 2 человека – по обвинению в участии в батальоне имени Номана Челебиджихана; 4 человека обвинены в подготовке диверсий и шпионаже в пользу Украины; 1 человек – по обвинению в осквернении памятника русским оккупационным войскам», – сказано в сообщении правозащитной группы в Фейсбуке.

Еще 10 крымчан приговорили к условному лишению свободы или штрафам.

Всего правозащитники задокументировали 147 решений подконтрольных России крымских судов о содержании под стражей в рамках политически мотивированного и религиозного уголовного преследования.

«Поскольку часть заключенных была незаконно вывезена на территорию России, то решение о содержании под стражей крымчан принимались также в судах Ростовской области и Москвы. В судах России КПГ зафиксировала 151 решение о содержании под стражей в рамках политического мотивированного преследования в Крыму», – рассказали в группе.