США дадут Узбекистану 1 миллион долларов на дружбу с Афганистаном

Власти США предоставят Узбекистану 1 миллион долларов в виде помощи на расширение торговли и связей с Афганистаном. Об этом 3 февраля заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего официального визита в Ташкент, сообщает «Газета.uz».

Помпео поблагодарил узбекских дипломатов за работу, направленную на поддержание мира в Афганистане. Он добавил, что укрепление связей между Ташкентом и Кабулом будет способствовать процветанию в Афганистане, во всей Центральной Азии и за ее пределами.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подчеркнул, что международная политика республики опирается на выстраивании добрососедских отношений в регионе. «Мы не очень хотели бы ощущать на себе нежелательные политические последствия в связи с каким-то соперничеством в нашем регионе между крупными державами», – сказал главный узбекский дипломат, не уточнив, о каких именно державах идет речь.

Глава Госдепа также сообщил, что США рассматривают возможность выделить Узбекистану еще $1 млн на развитие рынка капитала и проведение реформ в финансовом секторе. По словам Помпео, создание рабочих мест и рост благосостояния населения республики приведет к устойчивому росту и притоку инвестиций. В свою очередь Камилов заявил, что Ташкент готов и далее создавать благоприятные условия для американских бизнесменов и поощрять реализацию совместных проектов.

Госсекретарь США также отметил прогресс, достигнутый Узбекистаном за последние годы в сфере прав человека. «Страна расширяет пространство для гражданского общества, решает проблемы принудительного труда и ослабляет ограничения для СМИ», – заявил Помпео.

Примечательно, что мы живем в такое время, когда для стимуляции торговли и связей двух братских по сути стран, которые были связаны друг с другом тысячи лет, нам требуется визит политика из Вашингтона и подпитка в миллион американских долларов.