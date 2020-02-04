В Йемене начались медицинские авиарейсы ООН с тяжело больными людьми

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что по меньшей мере семь тяжело больных людей, нуждающихся в медицинской помощи, а также их родственники, были вывезены из столицы Йемена, Саны, в понедельник.

ВОЗ заявила, что большинство пациентов - это женщины и дети, которые страдают от «агрессивных форм рака и опухоли головного мозга, или которые нуждаются в пересадке органов и реконструктивных операциях».

Молодые пациенты вылетели из аэропорта Саны, который закрыт для коммерческих рейсов с 2016 года, на борту самолета ООН, направляющегося в Амман, Иордания.

«Это первый из, мы надеемся, целого ряда рейсов по медицинском воздушном мосту», - заявил корреспонденту AFP резидент-координатор ООН по Йемену Лиз Гранде, добавив, что в ближайшие дни еще больше пациентов и их семей отправятся в Иорданию и Египет.

«Крайне важно, чтобы прошел этот первый полет», - сказала она о программе эвакуации, переговоры о которой шли несколько месяцев.

«Все мы сегодня чувствуем, что это большой прорыв и признак надежды для Йемена».

Одним из 16 пациентов, вылетевших в первый рейс в Амман, был пятнадцатилетний Абдуллах Абед.

«У меня почечная недостаточность, и мне нужна пересадка», - сказал он. «Дай Бог, чтобы мы отправились сегодня в Иорданию на лечение».

Еще в ноябре саудовская коалиция, которая контролирует воздушное пространство Йемена, заявила, что пациентам, нуждающимся в медицинской помощи, будет разрешено вылететь из Саны.

В воскресенье хуситы раскритиковал план эвакуации как недостаточный для нужд тысяч людей, нуждающихся в срочном лечении.

«Всемирная организация здравоохранения заявила, что небольшой самолет ООН сможет перевозить только семь пациентов с сопровождающими лицами за рейс», - говорится в заявлении повстанцев.

«Но число людей, подписавшихся на медицинскую эвакуацию, составляет около 32 000 пациентов с серьезными заболеваниями», - говорится в заявлении.

Специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс в прошлом месяце сказал Совету Безопасности ООН, что «мы очень близки к тому, чтобы первым рейсом отправились 30 пациентов, которые сейчас ждут своего лечения в Сане».

«Эти рейсы будут перевозить пациентов, которые нуждаются в медицинской помощи, недоступной в Йемене, в согласованные места за рубежом», - сказал он.

«Я очень надеюсь, что к тому времени, когда мы встретимся в следующем месяце ... мы увидим, что первый полет состоится».

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) приветствовал ожидаемое начало гуманитарной воздушной перевозки, но сказал, что многим другим был вынесен «смертный приговор», когда коалиция закрыла аэропорт в Сане.

«Сегодняшний шаг наступил слишком поздно для тысяч йеменцев, которые погибли, ожидая отъезда из страны для срочного спасения жизни», - сказал Мохамед Абди, директор NRC по Йемену.

«Мы надеемся, что эти медицинские рейсы спасут жизни других йеменцев. Многие другие все еще ждут, чтобы получить необходимое медицинское обслуживание», - добавил Абди.

Представитель ВОЗ сообщил AFP, что на 4, 5 и 7 февраля запланированы еще три рейса в Амман и Каир, Египет.

Что ж, безусловно, десятки тысяч людей не смогут попасть на эти рейсы. Но лучше что-то чем ничего.