В Турции растут антироссийские настроения

Мнение многих турецких граждан в отношении России в последнее время изменилось в отрицательном направлении, сообщает Daily Sabah. По словам издания антироссийские настроения выросли после продолжающихся нападений россиян на северо-западную сирийскую провинцию Идлиб, согласно опросу, опубликованному в субботу.

Согласно социологическому опросу, который был проведен с участием 1000 человек из 67 провинций страны, 72% участников заявили, что их взгляды на Россию изменились негативно после бомбардировок Идлиба. Около 66% участников также заявили, что, по их мнению, на престиж России негативно повлияла поддержка ливийского мятежного генерала Халифы Хафтара в Ливии.

В ответ на вопрос. "Вы доверяете России?" только 16% заявили, что доверяют ей, а 58% заявили об обратном. В качестве причины недоверия половина участников прокомментировала отношение РФ к сирийскому кризису, а другие указали конкретно на партнерство с сирийским режимом.

Когда речь идет о возможной долгосрочной сделке с Россией, 46% заявили, что поддержат такой шаг, а 54% отказались его поддержать.

Целью опроса было выявить восприятие России в турецком народе, при том что сама Daily Sabah (проправительственная газета) называет РФ «близким союзником Турции в недавних международных и региональных кризисах». Из участников опроса 55% составляли мужчины, а 45% - женщины. Приблизительно 28% участников были старше 50 лет, 33% были в возрасте от 18 до 34 лет, в то время как 39% были в возрасте от 35 до 49 лет.