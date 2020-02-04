Израиль и Судан готовы «нормализовать» отношения — Нетаньяху

Израильские власти и Судан впервые договорились о налаживании нормальных отношений, заявили израильские чиновники в понедельник после встречи лидеров двух некогда враждующих стран в Уганде.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с Абдель-Фаттахом аль-Бурханом, главой суверенного совета Судана, в городе Энтеббе в центральной части Уганды.

«Было решено начать сотрудничество, ведущее к нормализации отношений между двумя странами», - говорится в заявлении Израиля.

«Мы договорились начать сотрудничество, которое приведет к нормализации отношений между двумя странами», - написал Нетаньяху. «История!»

Нормализация отношений с Израилем — не новая идея для Судана. Еще в январе 2016 года бывший министр иностранных дел Ибрагим Гандур заявил, что нормализация отношений с Израилем будет возможна в обмен на отмену санкций США в отношении его страны.

Однако, как сообщает Al-Jazeera, нынешний министр иностранных дел Асмаа Мохаммед Абдулла сказала, что она узнала о встрече в понедельник через средства массовой информации, и у нее нет никакой дополнительной информации.

Министр информации Судана и официальный представитель правительства Фейсал Салих также сообщил агентству Reuters, что у него нет информации о встрече, и что кабинет не обсуждал его. По словам Салиха, официальные лица будут ждать «разъяснений» после возвращения Бурхана.

Между тем, высокопоставленный палестинский чиновник осудил встречу как «удар в спину».

«Эта встреча является ударом в спину палестинского народа ... в то время, когда администрация президента Дональда Трампа и премьер-министр Израиля Нетаньяху пытаются ликвидировать палестинское дело», - сказал генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саеб Эрекат.

Судан это та самая страна, где в 1967 году арабские государства собрались, чтобы издать знаменитые «три нет» - нет признанию Израиля, нет миру с Израилем и нет переговорам с Израилем. Нормализация отношений с такой страной позволила бы Нетаньяху объявить о своей дипломатической победе за месяц до выборов 2 марта.

«Нетаньяху считает, что Судан движется в новом и позитивном направлении», - говорится в заявлении Израиля.

Лидер Судана, добавил он, «заинтересован в том, чтобы помочь своей стране пройти процесс модернизации, сняв ее с изоляции и поместив на карту мира».

AP сообщило, что по словам суданского военного чиновника, встреча координировалась Объединенными Арабскими Эмиратами, а ее настоящей целью является удаление Судана из американского списка спонсоров терроризма.

Ранее Израиль считал Судан угрозой своей безопасности из-за предполагаемого использования Ираном страны в качестве канала для незаконной контрабанды боеприпасов в оккупированный сектор Газа. В 2009 году региональные источники сообщили, что израильские самолеты подвергли бомбардировке колонну с вооружением в Судане.

Но с тех пор, как Омар аль-Башир был отстранен от должности в прошлом году, Хартум дистанцировался от Ирана и больше не представляет такой угрозы, заявляют израильские чиновники.

Напомним, что Лига арабских государств, включая Судан, отклонила в субботу предложенный Трампом «мирный план» по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Тем не менее, палестинские политические группировки заявили, что встреча в понедельник подорвала эти усилия, а генеральный секретарь ФАТХ Джибрил Рюб сказал, что эта встреча резко контрастирует с позицией «братского суданского народа, который поддерживает палестинский народ».

Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что нормализация отношений с Израилем "побуждает оккупацию продолжать свои преступления и агрессию против палестинцев".